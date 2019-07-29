А вы знали? Названа любимая марка автомобиля эстонских пьяных водителей

Postimees просмотрел статистику полиции за семь лет и проанализировал данные, связанные с вождением в нетрезвом виде. Выяснилось, что в среднем в месяц алкотест проходят 64 000 водителей, а 93 процента пьяных водителей - это мужчины от 26 до 36 лет.