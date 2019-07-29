А вы знали? Названа любимая марка автомобиля эстонских пьяных водителей

Postimees просмотрел статистику полиции за семь лет и проанализировал данные, связанные с вождением в нетрезвом виде. Выяснилось, что в среднем в месяц алкотест проходят 64 000 водителей, а 93 процента пьяных водителей - это мужчины от 26 до 36 лет.
Но что говорит статистика о марке автомобилей, за рулем которых ездят нетрезвые водители?
И хотя, согласно статистике, пьяные водители предпочитают Volkswagen 1998-го года, полиция успокаивает владельцев автомобилей этой марки: дуть в трубочку будут заставлять водителя, который по какой-то причине попался на глаза патрулю.
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