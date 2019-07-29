Пн, 29.07.2019
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  • А вы знали? Названа любимая марка автомобиля эстонских пьяных водителей

А вы знали? Названа любимая марка автомобиля эстонских пьяных водителей

Рейд по выявлению нетрезвых водителей. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Postimees просмотрел статистику полиции за семь лет и проанализировал данные, связанные с вождением в нетрезвом виде. Выяснилось, что в среднем в месяц алкотест проходят 64 000 водителей, а 93 процента пьяных водителей - это мужчины от 26 до 36 лет.

Но что говорит статистика о марке автомобилей, за рулем которых ездят нетрезвые водители?

 

И хотя, согласно статистике, пьяные водители предпочитают Volkswagen 1998-го года, полиция успокаивает владельцев автомобилей этой марки: дуть в трубочку будут заставлять водителя, который по какой-то причине попался на глаза патрулю.

Читайте также большой обзор Postimees, посвященный водителям, задержанным пьяными за рулем за последние семь лет.

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