«А для меня он остается Сережей»

- Меняются ли с годами ваши воспоминания о Довлатове? Ведь меняется ваше отношение к жизни, к событиям, может быть, и к прошлому?

- С годами очень изменился образ Довлатова. Он стал известным, он стал кумиром, про него снимают фильмы, пишут книги, его именем называют улицы, устанавливают памятники. А для меня он все равно остается Сережей, с котором бок о бок наша семья прожила десять лет. Чувство незаконченности в отношениях, ощущение, что «не дообщались», и конечно же досада, что Сергей не стал участником процесса своей заслуженной славы. Ох, как хотелось бы услышать, что он по этому поводу сказал бы!

- Какова, на ваш взгляд, должна быть роль рассказчика в воспоминаниях?

- Рассказывать честно, поменьше о себе и побольше о событиях и людях вокруг.

- Говорят, что перевод - как женщина: если красива, то неверна, если верна, то некрасива. Как вы прокомментируете это расхожее мнение?

- В принципе не согласна с этим сравнением. Перевод все-таки переложение уже написанного текста, т.е. можно сказать вторичный продукт, главная цель которого приблизиться к оригиналу. А женщина и есть оригинал, женщина дает жизнь.