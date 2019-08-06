Вт, 6.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас

Хочу нанять иностранного специалиста

Строители на объекте. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Kristjan Teedema

В условиях острого дефицита кадров работодатели все чаще задумываются о привлечении людей из-за рубежа, но как это делать правильно, знают далеко не все.

Что стоит учитывать в первую очередь, если вы собираетесь нанять работников из-за границы? Как происходит процесс регистрации и ходатайства о виде на жительство для специалистов, нанятых на краткосрочные работы?

Нельзя забывать о том, что в Закон об иностранцах внесены важные изменения, связанные с пребыванием и трудом иностранного работника в Эстонии.

При найме специалистов из-за рубежа нужно учитывать вопросы, касающиеся:

иностранцев и специализированных законов;

граждан Европейского союза и членов их семей;

граждан третьих стран;

краткоcрочной работы;

работы на основании вида на жительство;

обязанностей и ответственности работодателя.

Благодаря консультационной услуге по вопросам миграции, предлагаемой в Департаменте полиции и погранохраны, работодатели могут также прояснить разные нюансы, связанные с приемом иностранцев на работу, особенно в свете намечаемого правительством ужесточения требований к работодателям, нанимающим иностранцев.

На Таллиннском бизнес-форуме, который состоится 12 сентября, ведущий эксперт Департамента полиции и погранохраны Марина Кадак предоставит много полезной информации на данную тему. Зарегистрироваться на форум можно здесь.

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