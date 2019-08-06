Хочу нанять иностранного специалиста

Что стоит учитывать в первую очередь, если вы собираетесь нанять работников из-за границы? Как происходит процесс регистрации и ходатайства о виде на жительство для специалистов, нанятых на краткосрочные работы?

Нельзя забывать о том, что в Закон об иностранцах внесены важные изменения, связанные с пребыванием и трудом иностранного работника в Эстонии.

При найме специалистов из-за рубежа нужно учитывать вопросы, касающиеся:

иностранцев и специализированных законов;

граждан Европейского союза и членов их семей;

граждан третьих стран;

краткоcрочной работы;

работы на основании вида на жительство;

обязанностей и ответственности работодателя.

Благодаря консультационной услуге по вопросам миграции, предлагаемой в Департаменте полиции и погранохраны, работодатели могут также прояснить разные нюансы, связанные с приемом иностранцев на работу, особенно в свете намечаемого правительством ужесточения требований к работодателям, нанимающим иностранцев.