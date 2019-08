Дни Довлатова: главный принцип фотографии - будь готов!

- Есть ли у вас какие-то нерушимые принципы съемки: вы "подсматриваете" за человеком, изучаете его, внимательно разглядываете или вам важна внезапность, случайность, непредсказуемость? Герой позирует вам или вы стараетесь, чтобы он не обращал на вас внимания?

– Я никогда не задумывался о нерушимых принципах съемки, но теперь попробую. Вообще-то самый главный нерушимый принцип сформулировали задолго до меня:"F8, and be there!" Так сказал большой фотограф Arthur “Weegee” Fellig. А означает это - постоянную готовность фотографа сделать снимок. В портрете, как мне кажется, важен реализм, так как другой подход внесет в работу слишком много от личности фотографа. Меня мои объекты привлекают, и с этим отношением к объекту становится легче работать.