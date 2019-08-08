Дни Довлатова: главный принцип фотографии - будь готов!

- Есть ли у вас какие-то нерушимые принципы съемки: вы "подсматриваете" за человеком, изучаете его, внимательно разглядываете или вам важна внезапность, случайность, непредсказуемость? Герой позирует вам или вы стараетесь, чтобы он не обращал на вас внимания?

– Я никогда не задумывался о нерушимых принципах съемки, но теперь попробую. Вообще-то самый главный нерушимый принцип сформулировали задолго до меня:"F8, and be there!" Так сказал большой фотограф Arthur “Weegee” Fellig. А означает это - постоянную готовность фотографа сделать снимок. В портрете, как мне кажется, важен реализм, так как другой подход внесет в работу слишком много от личности фотографа. Меня мои объекты привлекают, и с этим отношением к объекту становится легче работать.

– Важен ли элемент внезапности во время съемки?

– Элемент внезапности всегда присутствует при съемке, все-таки это фотография, где изображение схватывается камерой в сотые доли секунды, что одновременно хорошо и плохо. Это замораживание момента может быть очень удачным, и на фотографии мы видим то, что ожидали, знакомое и близкое нам лицо. Но может быть, что затвор сработал чуть позже или чуть раньше, и лицо объекта как бы застывает в судороге - если вы этого не добиваетесь - то это потерянный кадр. Этот эффект хорошо виден в кино, на крупном плане, если медленно прокручивать пленку – за секунду там снималось 24 кадра - это 24 разных состояния одного и того же человеческого лица.

- Выставка - это всегда особенное цельное высказывание художника. Понятно о ком, но еще - о чем вы своими работами расскажете в Таллинне?

– Выставка, конечно же, цельное высказывание, а в данном случае - это короткий рассказ о Сергее Довлатове, нашем друге и соседе. Но фотография все же ограничена – она вам показывает человека, и вы знаете, что это знаменитый писатель Довлатов, но не слышите его потрясающего тембра голоса, не чувствуете теплоты, обаяния, и необыкновенной широты, а главное - гениальности рассказчика. Так что придется рассказывать о нем своими словами, как во втором классе.