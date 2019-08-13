Рано Хельме радовался? По данным финнов, алкоралли нет

Хотя на прошлой неделе министр финансов Мартин Хельме заявил, что в июле поступление акциза на алкоголь было на 40% выше, а в части крепкого алкоголя показатели выросли в три раза, финские данные это не подтверждают, пишет BNS.
Выяснилось, что снижение акциза на алкоголь в Эстонии особо не повлияло на показатели продаж финского монополиста — сеть Alko.
Из данных опубликованных Alko следует, что продажа алкоголя при пересчете на 100%-ый алкоголь выросла в июле на 0,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В Финляндии опасались, что снижение акциза в Эстонии спровоцирует новое финское алкоралли.
С первого июля в Эстонии был на 25 процентов снижен акциз на пиво, сидр и крепкий алкоголь.