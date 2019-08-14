Попавший в ДТП автомобиль сам вызвал помощь: к поискам сбежавших пассажиров привлекли собаку

Поскольку находившиеся в автомобиле люди покинули место ДТП, к поискам была привлечена служебная собака, которая отлично справилась со своей работой.

Как сообщили Geenius в пресс-службе полиции, участником аварии стал оснащенный системой eCall автомобиль Toyota Camry, который на первом километре дороги Ассаку-Юри-теэ съехал в кювет и врезался в дерево. В машине находились три человека, двое из которых были пьяны: скорая помощь доставила в больницу 27-летнего и 33-летнего мужчин.

Rus.Postimees ранее писал о системе оповещения eCall, которая сама связываться с экстренными службами в случае серьезных ДТП. Ее установка на новые машины стала обязательной с марта 2018 года. Получается, что система вовсю работает и в Эстонии.