Бродский или Троцкий - уже местами все равно

– Сейчас всё чаще можно увидеть памятники, где герой похож на "ангела в натуральную величину", — как писал Довлатов. Такое чувство, что тебя окружают персонажи фильмов ужасов — словно живых людей заставили окаменеть злые волшебники. Чем, как минимум, памятник человеку должен отличаться от реального человека?

– Первое – острым пластическим языком, более гротескным, выразительным, знаковым, чем прототип. Второе – размером, масштабом, как-то соизмеримым с деревом, если это в ландшафте, или с архитектурой, если это в городской среде. И еще. XIX век начал, а XX окончательно перенасытил «бронзовыми кумирами» пространство многих городов Европы. Бронзовые люди в мантиях и в кителях на конях сменились бронзовыми солдатами в касках, людьми в сюртуках, в пальто, в пиджаках. Примерно одного размера, примерно в одних позах, примерно на одно лицо бронзовые пиджаки на постаментах заполонили города, в том числе и Питер.

Очень точно заметил один критик, что, когда обыватель видит очередной бронзовый памятник, ему уже все равно, кто это — Бродский или Троцкий. Еще в середине прошлого века, почувствовав кризис, наиболее чуткие скульпторы, спасая положение, стали спускать скульптуры с постаментов, ставить их прямо на землю, на мостовую, на панель, уменьшив ее размер до человеческого, приблизив ее к обывателю по всем параметрам. Не думаю, что такая дегероизация памятника помогла, скорее она усугубила кризис, снизив монумент до манекена и гипсового муляжа. Когда встречаю в родном городе такого же размера, как прохожие, бронзовых городового, водовоза, фонарщика, фотографа, я думаю, что быть бы таким скульптурам, по-честному, из воска, и место им в музее восковых фигур мадам Тюссо. А если и на улицах классического Петербурга, то стоять под стеклянными колпаками в качестве временных этнографических аттракционов для обывателя и туриста. Но бронза, этот благородный материал, из которого отлит великий Марк Аврелий, она-то здесь при чем?

- Должен ли памятник рассказывать нам о характере человека или только о его достижениях?

– Рецептов, конечно, никаких нет. Лишь замечу, что характер человека, несомненно, отраженный и воплощенный в его пластике, часто и определяет его «достижения». Вот гениальный Гоголь Н.А. Андреева в Москве – сметенный, полусумасшедший, загнанный в крылатку, как в палатку – больная птица, которая летать уже не может. Это Гоголь второй части «Мертвых душ». Через гротескную пластику, характер писателя скульптор рассказывает о его «достижениях» (на постаменте хорошие рельефы на тему Мертвых душ»).

– Особенность скульптуры в том, что ее можно рассмотреть со всех сторон, у скульптуры нет оборотной стороны луны. Или все-таки есть, но мы не знаем об этом?