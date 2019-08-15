Организаторы крупнейшего фентанилового бизнеса в Эстонии пошли на сделку с прокуратурой

По соглашению, оба брата должны провести за решеткой 7 лет. Всего у них будет конфисковано имущество на сумму 1,5 миллиона евро. Суд примет решение 3 сентября.

Братья обвиняются в обращении фентанила в большом объеме. Наркобизнес они вели с начала 2017 года, и полиция установила четыре случая продажи, при этом в трех из них клиентом был тайный агент литовской полиции под псевдонимом Хенрикас Буйвидас.

В 2017 году они продали более 1700 граммов фентанила и приобрели еще 1,3 килограмма этого наркотического вещества. При задержании у них изъяли 2,5 кг фентанила — самое большое количество, которое за раз находили в Эстонии. Этого количества хватило бы, чтобы опоить почти два миллиона человек.

Братья были очень осторожны. Для общения с покупателями они использовали различные программы, позволяющие шифровать данные, а за наркотики расплачивались биткойнами. Передача фентанила осуществлялась через обустроенные в лесу близ Таллинна тайники.