Более 300 жителей Эстонии узнали, что в случае кризиса их имущество отойдет военным

В Facebook-группе EZ-дуны появилось сообщение, автор которого рассказывает о пришедшем ее знакомому письму из Департамента оборонных ресурсов. В нем утверждалось, что в отношении транспортного средства этого человека начато административное производство с целью выяснить пригодность его автомобиля марки Volkswagen Touareg к нуждам армии.

Таких оповещений разным лицам Департамент оборонных ресурсов разослал более трехсот и будет рассылать и в дальнейшем, сообщила пресс-секретарь департамента Анне Освет.

Подобные оповещения о начале административного производства получают как предприятия, так и частные лица.

В случае частных лиц, чаще всего речь идет об автомобилях, но оповещения получают и владельцы мотоциклов, бульдозеров, погрузчиков и т. д. Для получателя это означает, что его техника с точки зрения характеристик и технического состояния способна в случае войны послужить государству.

В ходе административного производства выясняется, действительно ли техника отвечает нуждам обороны, в течение 15 дней с момента получения у владельца есть право представить свое мнение и/или возражения.

Следует быть готовым к тому, что технику оценит чиновник или комиссия, при необходимости привлекут эксперта. Если техника соответствует нуждам, будет вынесено решение о повинности, и техника войдет в так называемый резервный список государства. Решение можно оспорить в течение 30 дней, обратившись в учреждение, назначившее принудительную повинность.

Принудительная повинность техники – самый крайний и последний метод. К ней прибегнут только в случае, если собственные ресурсы страны будут исчерпаны во время войны или кризиса.

Для владельцев назначение принудительной повинности не повлечет за собой серьезных обязанностей: испытывать технику во время учений не будут. Но в случае возникновения необходимости транспортное средство с полным баком в течение определенного времени нужно будет доставить в заранее указанное место и передать военным.

Правила отбора

В утвержденном правительством в 2016 году списке необходимых государству в случае форс-мажора ресурсов 2700 машин. Департамент оборонных ресурсов ведет поиск через гражданский регистр, в котором чиновники видят все автомобили, зарегистрированные в Эстонии, и их технические характеристики.

При выборе самое важное – это техническое описание: какой тип и какая машина, а также ее местонахождение.

Регистр постоянно обновляется. Если некоторые находящиеся в резерве машины сломаются или станут слишком старыми, им найдут замену. Со старой машины будут сняты обязанности, и решение о повинности будет перенесено на другого владельца техники.

Если машина в случае войны отойдет в использование государства, владелец имеет право потом вернуть ее или отказаться принимать ее обратно, если она станет непригодной для использования. Требовать компенсацию, по нынешним законам, владелец имеет право лишь в том случае, если ущерб не был нанесен военной деятельностью. Регуляцию, как будет возмещаться ущерб, полученный во время войны, в Эстонии еще предстоит создать.