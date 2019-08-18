Вс, 18.08.2019
Эту дорогу хотят построить чисто по наитию, а вдруг станет что-то лучше. Андрес Санг
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • 16-летняя спортсменка из Силламяэ установила новый рекорд Эстонии

16-летняя спортсменка из Силламяэ установила новый рекорд Эстонии

Екатерина Миротворцева.

ФОТО: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

На чемпионате Эстонии по легкой атлетике, который проходит на стадионе "Кадриорг", сегодня был установлен национальный рекорд в женской ходьбе на 10 000 метров.

Юная Екатерина Миротворцева из Силламяэ преодолела дистанцию за 47 минут и 37,82 секунды, улучшив прежний рекорд более чем на полторы минуты, передает rus.err.ee.

Результат Миротворцевой был бы лучшим и в мужском зачете, где победил Вирго Адусоо (48.09,00).

Прежний национальный рекорд у женщин на дистанции принадлежал Екатериной Юткиной - в 2003 году она показала результат 49.18,18.

В женском зачете вслед за Миротворцевой к финишу пришли Анна Типукина (1:00.07,56) и Лада Рослякова (1:02.10,51).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ