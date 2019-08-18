16-летняя спортсменка из Силламяэ установила новый рекорд Эстонии

Юная Екатерина Миротворцева из Силламяэ преодолела дистанцию за 47 минут и 37,82 секунды, улучшив прежний рекорд более чем на полторы минуты, передает rus.err.ee.

Результат Миротворцевой был бы лучшим и в мужском зачете, где победил Вирго Адусоо (48.09,00).

Прежний национальный рекорд у женщин на дистанции принадлежал Екатериной Юткиной - в 2003 году она показала результат 49.18,18.