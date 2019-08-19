Выруский судья – мастер жесткого отказа прокуратуре

Серая зона контроля поведения

В начале сентября 37-летний Хирсник отметит три года работы судьей. Больше всего из принятых им решений общественности известен случай директора школы Краби Але Спренг. В январе – после длившихся много лет обвинений, слухов и беспочвенного вранья – судья Хирсник оправдал Спренг.

Знающие Хирсника люди описывают его как очень принципиального служителя Фемиды. Поэтому неудивительно, что в его постановлениях так тщательно объясняется, почему суд не может так легкомысленно назначать контроль поведения.

«Вопрос в том, из чего исходить при назначении контроля поведения. К сожалению, закон об этом ничего не говорит, - сказал Хирсник. – До сих пор я считал возможным, что вдруг суд сам сможет это определить. Именно поэтому эти дела были так длинно и основательно проанализированы».

То есть, если исходить не из чего, нужно самому найти рациональное объяснение, что могло бы помочь прийти к соответствующему пониманию. Это судья и делал.

«Ясно, что условное освобождение обвиняемого от наказания с контролем поведения ограничивает его права больше, что освобождение без контроля поведения, и это нужно иметь в виду, выбирая между двумя альтернативами, - сказал он. – При условном освобождении от наказания важно то, чтобы человек не повторил своего поступка».

В том, что в рамках общего производства у другого судьи прокуратура все же добивалась желаемого решения, Хирсиник большой трагедии не видит. Напротив, в этом и есть красота судебной системы.

«До тех пока у нас судьи – люди, а не роботы, это неизбежно, особенно при назначении наказания. У судьи есть большое пространство для обдумывания, и разные судьи выносят разные решения».

Анализы крови не всегда заслуживают доверия

В ноябре 2017 года в Пенитенциарный кодекс была внесена поправка, согласно которой суд может во время контроля поведения поместить обвиняемого для исполнения запрета на употребление алкоголя под охрану электронного прибора. Проше говоря, под алкозамок.

Спустя два года таких алкозамков нигде не появилось, поскольку проведенные на их закупку два тендера провалились. Во время первого конкурса не поступило ни одного отвечающего требованиям предложения, а на второй вообще не поступило ни одного предложения.

Сейчас идет третий тендер, и, как заверило Министерство юстиции, ведутся переговоры с одним поставщиком услуги. А до тех пор придется смириться с «алкозамком бедняка» - так прокурор Тоомас Лийва называет анализ крови, который должны сдавать пойманные пьяными за рулем люди, чтобы доказать, что занимаются решением своей алкопроблемы.

Биомаркер в крови показывает, сколько алкоголя принял сдававший анализ в течение последних недель. Если в результате окажется меньше 1,3 процента, то все хорошо – в последние недели с алкоголем не перебарщивали. Показатель выше этого предела означает, что алкоголя принимали больше разумного. Показатель больше 1,3 говорит том, что в течение последних двух-трех недель исследуемый выпивал по два кувшина пива или три стакана вина в день.

Если показатель превысит предел, может последовать внеочередной доклад уголовного надзирающего. Человека могут обязать отказаться от алкоголя, в худшем случае и во время действия условного срока, его могут отправить за решетку.

Но результаты анализа крови не всегда могут быть заслуживающими доверия. Это признает и прокурор Лийва. По этой причине прокуратура снова сталкивалась с Хирсником, который из-за невысокого доверия к анализам крови также отказывался от договоренностей с обвиняемыми. Кроме того, такие анализы не предусматриваются правовыми актами.