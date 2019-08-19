«Английский сплин и русская хандра»

- Историк моды - очень редкая профессия, которая должна сочетать в себе исторические, географические знания, включать искусствоведение, музееведение, сведения о быте, этикете; нужно разбираться в тканях и их особенностях, технологии пошива, разбираться в истории украшений, парфюмерии, парикмахерского искусства. Какие из культурологических пересечений вас интересуют более всего?

- Мне интересны самые разные связи, но литература и театр, в частности, до ХХ века оказывали самое мощное влияние на моду. Было принято подражать стилю поэтов и писателей, вдохновляться популярными произведениями. Пушкин носил свободную накидку «альмавиву», названную так в честь персонажа его любимой «Женитьбы Фигаро», в то время как поклонники его творчества верили, что пиковая дама принесет им удачу за карточным столом. А разгадывать сегодня смысл определенных слов и выражений или пытаться разобраться в особенностях костюма героев - одно из самых увлекательных для меня занятий.

- На нынешнем фестивале вы как раз будете говорить о взаимодействии моды и литературы. Невольно хочется спросить: «Как денди лондонский одет...» - это как же?

- Слово денди у Пушкина написано по-английски, как и слово «вульгарный», потому что английский стиль был на пике моды в это время, но был еще очень нов, настолько, что некоторые термины еще не успели войти в литературный язык. Денди, в отличие от французских щеголей, модников старорежимного образца, относились к традиционной, обязательной аристократической роскоши с иронией. Поклонники английского стиля предпочитали небрежный шик и минимализм, носили черные фраки, считавшиеся траурными, черный шейный платок вместо белого, позволяли себе появляться в свете в мятой рубашке с мягким, а не накрахмаленным воротником. «Широкий боливар» Онегина - широкополая шляпа, романтичный аксессуар, увековечивший имя Симона Боливара, руководителя войны за независимость испанских колоний в Америке.

- Одну лекцию вы прочтете на русском, вторую - на английском. Можете ли коротко сказать, в чем принципиальная разница отношения к моде русских и английских писателей?

- Английские писатели, как и русские, всегда стремились к созданию необычного уникального стиля. Но, поскольку русская литература моложе английской, русские гении считали вполне естественным подражать своим английским кумирам. Заимствовались оригинальные сюжеты, эксцентричные костюмы и манера поведения. Байрон был поклонником ежедневного принятия ванн, это было модным новшеством в начале XIX века, и, восхищаясь автором «Чайльд-Гарольда», Пушкин заставил Онегина с утра садиться в ванну со льдом, и сам любил закаляться таким образом круглый год.