Умеет ли русский писатель вязать снопы и живет ли он в гетто?

- Вы принадлежите к писателям того поколения, которое высоко ценило не только письменный, но и устный жанр, считало важным хорошо владеть им. Как сегодня в вас взаимодействуют радио, телевидение и проза? Вы всякий раз переключаетесь на новую волну или один способ высказывания есть продолжение другого?

- Радио за 35 лет работы у микрофона научило меня уважать устное слово, которое радикально отличается от письменного. Я никогда не печатаю свои скрипты сам (стенограммы - другое дело). Но уроки риторики помогают писать так, чтобы было легко читать даже трудные тексты. Хорошо составленное предложение - с естественным ритмом, умно расставленными смысловыми ударениями, безукоризненным фонетическим соседством - приятно и просто произносить. Попробуйте прочесть вслух абзац из любого рассказа Чехова и любую фразу из «Красного колеса» Солженицына. Конечно, есть писатели, которые не ищут эвфонии, она - не единственный и не главный критерий. Но риторика нужна всем, ибо она позволяет хорошо рассказывать анекдоты.

- Нуждаетесь ли вы в личных встречах со своими читателями - в Москве, в Таллинне, в Риге, дают ли вам что-то творческие вечера, читательские отклики?

- Бесспорно! Литература - одинокое занятие, особенно, когда большинство твоих читателей, как жаловался Довлатов, живут за 5 тысяч километров от тебя. Я всегда благодарен читателям, собравшимся со мной поговорить, уже за то, что они заранее меня прочли. Другие обычно не приходят. Но больше всего я радуюсь вопросам, не исключая диковинных, как то: умею ли я вязать снопы, живу ли я в гетто, отличается ли New York Times от «Правды», а Трамп - от мессии? Я прислушиваюсь ко всем, хотя слушаюсь немногих, да и тех почти не осталось.

- Чувствуете ли вы себя гражданином мира, Америки? Или Рига навсегда осталась для вас тем местом, куда вам всегда хочется вернуться хотя бы мысленно?

- Я столько раз отвечал на этот вопрос, что сам поверил в выработанную с годами формулу: я не гражданин, а горожанин, навсегда полюбивший Ригу и Нью-Йорк. Первая меня вскормила, второй вырастил.