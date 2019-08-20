Огромная свалка рядом с Нарвой: проекта и экологической экспертизы еще нет, а строительство уже началось

В 13 километрах от Нарвы, в промзоне “Фосфорит” в Кингисеппском районе Ленинградской области фактически начали создавать огромный мусорный полигон, хотя необходимые для этого согласования и экспертизы еще не проведены. Экологические активисты считают, что полигон будет представлять опасность, поэтому власти пытаются реализовать проект без лишней огласки и запрещают активистам проводить митинги протеста. На этом фоне из Санкт-Петербурга прислали нового главу районной администрации, который активно поддерживает строительство.
Жители боятся новой свалки
На территории промзоны “Фосфорит” в 13 км от Нарвы есть законсервированный мусорный полигон. Две горы с мусором здесь покрыты слоем грунта. Именно рядом с этой относительно небольшой свалкой, как уже писал Rus.Postimees, планируется строительство мусороперерабатывающего завода и огромного полигона для мусора, который не удалось переработать.
Эксплуатировать полигон будет Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области. Руководители компании заверяют, что полигон будет одним из самых современных и экологически безопасных в России.
Но среди местных жителей немало тех, кто боится, что компания не выполнит обещания, и полигон будет отравлять воздух в Нарве, Ивангороде и Кингисеппе, воду в Нарвском водохранилище, реках Луга, Россонь и Нарова, а также пляж в Нарва-Йыэсуу.
Страх людей объясним: опыт крупных российских свалок показывает, что местные жители часто страдают от соседства с ними. Самый вопиющий пример этого - выброс газов, которые образовались от гниения мусора, весной 2018 года в подмосковном Волоколамске. Тогда несколько десятков человек, в том числе 57 детей были госпитализированы.
С формальной точки зрения ничего не происходит
8 июля прошли общественные слушания - по российскому законодательству перед строительством необходимо было собрать мнения и замечания местных жителей. Слушания касались только создания нового пруда-накопителя загрязненной воды на свалке.
“Выступающие вообще были не готовы к тому, что люди придут на публичные слушания, потому что всё было сделано для того, чтобы никто не пришел”, - считает Максим, один из активистов, выступающих против большой свалки (боясь давления, активисты просили Rus.Postimees не называть их фамилии, хотя они известны редакции).
“8 июля нам говорили, что ничего пока не строится, в связи с тем, что проект должен пройти общественные обсуждения, после чего должна быть сделана государственная экологическая экспертиза”, - говорит Максим.
Он показывает официальное письмо из Росприродназдора - государственной организации, которая должна была провести эту экспертизу. В письме сказано, что экспертизу еще не заказывали.
При этом в реальности новый пруд-накопитель, по словам активистов, был построен еще до общественных слушаний и до экспертизы.
Формально строительство пруда-накопителя - часть реконструкции небольшой и уже законсервированной свалки. Создание новой свалки, по заверениям властей, находится практически на уровне идеи - нет проекта, нет конкретных цифр, обсуждать пока нечего.
Но из документов, предоставленных активистами, следует, что с технической точки зрения построенный пруд нужен именно для создания новой огромной свалки, где будут захоранивать каждый год до полумиллиона тонн бытового мусора, который не удалось переработать на вторсырье, а также пока неопределенное количество опасных отходов.
Эстонское Министерство окружающей среды было не в курсе
Кадри Каукси, специалист по связям с общественностью Министерства окружающей среды Эстонии сообщила Rus.Postimees, что эстонская сторона не знала о появлении свалки недалеко от границы.
“Ни Министерство окружающей среды, ни Инспекция окружающей среды не были уведомлены об этой свалке. Об этом не упоминалось на заседании эстонско-российской совместной комиссии по охране и устойчивому использованию трансграничных вод, которая в мае собирала рабочую группу по комплексному управлению водными ресурсами. По соглашению, по обе стороны границы нужно принять необходимые меры в случае возникновения чрезвычайной ситуации, но информация о свалке у реки Луга нам не была предоставлена”.
По словам Кадри Каукси, всё зависит от того, насколько качественно свалка будет построена:
“Свалка не является для нас угрозой, если она правильно построена, и гарантируется, что свалка не подвергает опасности окружающую среду, например, грунтовые воды”.
“Мы рассмотрим эту тему на следующем заседании рабочей группы”, - добавила она.
Политический аспект
Ранее губернатор Ленинградской области высказывался в поддержку строительства нового мусорного полигона на “Фосфорите” и критиковал его противников. Поэтому трудно поверить в случайность произошедшей во власти рокировки: 8 августа главой администрации Кингисеппского района депутаты на внеочередном заседании единогласно (!) избрали Юрия Запалатского, который только днем ранее оставил пост “министра дорог” в правительстве Ленинградской области. Новый глава администрации заявил на первой пресс-конференции в этом статусе, что “мусорный вопрос” - один из главных для него на новом посту.
8 сентября в городах и сельских поселениях Кингисеппского района будут выбирать депутатов местных советов. Юрий Запалатский считает, что “мусорный вопрос” для оппозиции - просто способ “помахать флагом” перед выборами. Доля правды в этом, безусловно, есть - среди активных противников огромной свалки есть политики из оппозиционных партий.
С другой стороны, районная власть явно стремится “прекратить разговорчики” вокруг мусорного полигона. 4 августа в Кингисеппе прошел митинг противников полигона. 18 августа они хотели провести новый митинг, но власти его запретили. Организатор митинга Наталья Злобина рассказала в соцсети вКонтакте, что после этого была отклонена ее заявка на митинг 25 августа, потом - на 26 августа... Сейчас она планирует подавать очередную заявку, а также призывает горожан к одиночным пикетам, на которые, по закону, не нужно просить разрешения.
Активисты также требуют провести местный референдум, чтобы жители Кингисеппского района могли высказаться за или против новой большой свалки. Жительница Кингисеппа Светлана (также просила не называть фамилию) рассказала, что лично собрала 1277 подписей в поддержку референдума. Всего, по словам активистов, собрано уже более 2 500 подписей.
Новый глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский назвал референдум попыткой “столкнуть людей лбами”, которую он не допустит.
Обещали рассказать всё, но позже
Чтобы донести до жителей свою позицию, районная администрация организовала 15 августа “круглый стол”.
На этой встрече Юрий Запалатский критиковал противников нового мусорного полигона. По его словам, леса Кингисеппского района буквально завалены мусором, и жителям необходимо привыкать обращаться с отходами по-новому.
“Нужны нам новые технологии или не нужны? Нужны нам свалки в лесу или не нужны?” - спрашивал он.
Кроме главы администрации в этой встрече участвовал Николай Хасиев, гендиректор Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области. Он показал собравшимся презентацию о мусороперерабатывающем заводе, который планируется построить на новом полигоне, и рассказал, как будут перерабатываться разные виды мусора.
При этом, и Юрий Запалатский, и Николай Хасиев отказались отвечать на конкретные вопросы жителей о новом полигоне. По их словам, общественное обсуждение состоится, когда будет готов строительный проект.
Реальность опережает документы
Один из экологических активистов заявил на “круглом столе”, что на место свалки, для создания которой не готов еще даже проект, уже вывозится мусор.
“Ни один автомобиль с твердыми коммунальными отходами не заезжает на участок”, - заявил на это гендиректор управляющей компании.
По его словам, там ведутся только землеройные работы “в рамках обычной хозяйственной деятельности компании”.
На месте событий можно видеть, что правда где-то посередине - на место будущей свалки действительно привезли грунт, с помощью которого отсыпали ровную площадку. Но этот грунт содержит в себе разнообразный мусор, в том числе автомобильную резину, банки из-под краски, мешки и пакеты.
Место будущей свалки корреспонденту Rus.Postimees показал один из экологических активистов. Охранник полигона при этом кричал, что на территории нельзя находиться и фотографировать, но отступил, услышав, что посетители стоят на муниципальной земле, а не на частной. Территорию будущего полигона управляющая компания действительно арендует у администрации Кингисеппского района.
Пруд-отстойник, который по документам только проектируется, действительно уже существует. Видно, что на дне пруда расположен слой толстой пленки, а вокруг выкопаны траншеи - видимо, для воды.
Метрах в пятидесяти от въезда на свалку отдыхают и ловят рыбу местные жители - вокруг раскинулась целая цепь озер. Рядом с этими озерами с одной стороны река Луга, с другой - Нарвской водохранилище. Поэтому ситуация, когда свалку начали создавать до экспертизы проекта, экологических активистов всерьез пугает.
“Куда потечет загрязненная вода со свалки при таянии снега или после сильных дождей, если пруд-отстойник не справится? В Лугу, оттуда в Усть-Нарву, а также в Нарвское водохранилище”, - говорит экологический активист Максим из Кингисеппа.