Огромная свалка рядом с Нарвой: проекта и экологической экспертизы еще нет, а строительство уже началось

Жители боятся новой свалки

На территории промзоны “Фосфорит” в 13 км от Нарвы есть законсервированный мусорный полигон. Две горы с мусором здесь покрыты слоем грунта. Именно рядом с этой относительно небольшой свалкой, как уже писал Rus.Postimees, планируется строительство мусороперерабатывающего завода и огромного полигона для мусора, который не удалось переработать.

Эксплуатировать полигон будет Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области. Руководители компании заверяют, что полигон будет одним из самых современных и экологически безопасных в России.

Но среди местных жителей немало тех, кто боится, что компания не выполнит обещания, и полигон будет отравлять воздух в Нарве, Ивангороде и Кингисеппе, воду в Нарвском водохранилище, реках Луга, Россонь и Нарова, а также пляж в Нарва-Йыэсуу.

Страх людей объясним: опыт крупных российских свалок показывает, что местные жители часто страдают от соседства с ними. Самый вопиющий пример этого - выброс газов, которые образовались от гниения мусора, весной 2018 года в подмосковном Волоколамске. Тогда несколько десятков человек, в том числе 57 детей были госпитализированы.

С формальной точки зрения ничего не происходит

8 июля прошли общественные слушания - по российскому законодательству перед строительством необходимо было собрать мнения и замечания местных жителей. Слушания касались только создания нового пруда-накопителя загрязненной воды на свалке.

“Выступающие вообще были не готовы к тому, что люди придут на публичные слушания, потому что всё было сделано для того, чтобы никто не пришел”, - считает Максим, один из активистов, выступающих против большой свалки (боясь давления, активисты просили Rus.Postimees не называть их фамилии, хотя они известны редакции).

“8 июля нам говорили, что ничего пока не строится, в связи с тем, что проект должен пройти общественные обсуждения, после чего должна быть сделана государственная экологическая экспертиза”, - говорит Максим.

Он показывает официальное письмо из Росприродназдора - государственной организации, которая должна была провести эту экспертизу. В письме сказано, что экспертизу еще не заказывали.

При этом в реальности новый пруд-накопитель, по словам активистов, был построен еще до общественных слушаний и до экспертизы.

Пруд-накопитель загрязненных грунтовых вод для будущей огромной свалки: по документам оно еще проектируется, в реальности - уже существует. ФОТО: Николай Андреев

Формально строительство пруда-накопителя - часть реконструкции небольшой и уже законсервированной свалки. Создание новой свалки, по заверениям властей, находится практически на уровне идеи - нет проекта, нет конкретных цифр, обсуждать пока нечего.

Но из документов, предоставленных активистами, следует, что с технической точки зрения построенный пруд нужен именно для создания новой огромной свалки, где будут захоранивать каждый год до полумиллиона тонн бытового мусора, который не удалось переработать на вторсырье, а также пока неопределенное количество опасных отходов.

Эстонское Министерство окружающей среды было не в курсе