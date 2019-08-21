Какие письма писал Довлатов Бродскому?

- Нас всех очень волнует судьба толстых журналов в России. Особенно трепетно мы относимся к вашей «Звезде», где довольно часто публикуются русские и эстонские писатели нашей страны. Очень много сделала «Звезда» и вы лично для популяризации творчества Сергея Довлатова. Недавно журнал отметил 95-летие. Хотелось бы верить, что 100-летие журнала будет отмечаться в обстановке спокойной уверенности в завтрашнем дне. Есть ли на это надежда?

– Журнал за пять лет никуда не денется, правда, что касается его редакторов, тут загадывать не приходится. Все мы ходим неизвестно под чем.

- Как вам удается сохранять добрые отношения с теми людьми, чьи произведения вы отвергаете?

- Это большая и самая для меня неприятная проблема: любой автор, получающий свою рукопись обратно, если не гневается, то все равно без неприятного осадка в душе с возвращенной рукописью не уходит. Если отказ повторяется, то со временем отношения затуманиваются. Лишь избранные, как правило интеллектуально развитые (не скажу что обязательно самые талантливые), понимают, что у нас есть собственные вкусы, не говоря уже о журнальной стратегии (что-то нам может показаться устаревшим, что-то дублирующим уже напечатанные или принятые к печати работы, что-то просто не лезет по объему, жанру, поднадоевшей тематике и т. п.).

В редакторской работе это необычайно тяжелый груз – отвергать вещи людей дружески к тебе расположенных. Так что насчет популярной сентенции, дескать, «правду говорить легко и приятно» я очень сомневаюсь. Во всяком случае, это никогда не так, когда дело идет об оценках вещей художественных. Гармония – нематериальна. Определения ее волей-неволей субъективны. Но даже, когда перед тобой графоманское изделие, поди скажи, к примеру, однокласснику или приятелю со студенческой скамьи: «Прости, мой друг, это графомания!»

- На фестивале прозвучат несколько писем Довлатова Иосифу Бродскому. Отличаются ли они от всех других писем Довлатова, который к Бродскому относился с трепетом?

– Отличаются – прежде всего лаконизмом. Довлатов был, помимо прочего, человеком, чутко улавливающим психологический тип и амбиции собеседника. Поэтому Бродскому, признанному им самим «гением», писал «с почтением», только по делу. Но С. Д. не был бы самим собой, если бы не добавлял к информации какой-нибудь забавный штрих или сплетню - их И. Б. весьма ценил: «Больше всего я люблю метафизику и сплетни» - его, цитированные самим Довлатовым, слова (в «метафизике» С. Д. был «шероховат», зато во всяческих шутках изощрен, как мало кто).