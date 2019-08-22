Как эстонские политики набирают себе очки перед выборами

- Вы постоянный гость фестиваля «Дни Довлатова в Таллине», что вас привлекает в этом форуме?

– «Дни Довлатова» из раза в раз демонстрирует, что писатель бежал от «убогого монотонного лепета по бумажке в дни торжественных заседаний» в Таллинн не случайно. Когда-то герой его «Компромисса» кричал: «Пускай кругом бардак – есть худшие напасти! Пусть дует из окна. Пусть грязен наш сортир. Зато – и это факт – тут нет советской власти, свобода – мой девиз, мой фетиш, мой кумир!», а на прошлом фестивале этими словами иронизировал над собой аж вице-мэр Таллина! Спикер же парламента, парламентарии и члены парламентской оппозиции не затруднились прочитать стихи Бродского на закрытии фестиваля. Возможно, они набирали очки перед выборами в мэрию, но меня тогда это и поразило – в Эстонии их можно набирать на мирном литературном поле, а не в боях, скажем, с Центром Гоголя, как это делает наш казенный клуб на правительственном содержании.

Впрочем, про борьбу – это про наше, наболевшее, вообще-то к самым нестандартным действиям располагает сама атмосфера фестиваля, легко переваривающего высокоумные разговоры и бородатые анекдоты, ультрапрофессианальные лекции и наивные вопросы впервые забредших на фестиваль. Любимый Довлатовым джаз здесь неожиданно трогательно переплетается с корневыми «Тум-балалайкой » и армянской песней про мать. Прелесть «Дней» в том, что зная программу, ты не знаешь, чем обернется каждый пункт в ней, и это интригует, как письма Довлатова.

- Вам предстоит беседовать с Александром Генисом на тему «Писатель и журналистика». Как вы считаете (по своему опыту и по опыту Гениса) взаимодействуют ли эти профессии, перетекают друг в друга, мешают друг другу?

– Предстоящий разговор с Александром Генисом, в первую очередь, интересен мне самой. Мы уже больше четверти века в разговорах и письмах обсуждаем все на свете, но о роли писателя в газете, то есть о его роли, говорили лишь в практическом ключе. Тема же соотношения литературы и журналистики во времена, когда лучшей литературой стала нехудожественная проза, кажется действительно существенной. Какими способами газетно-журнальной поденщине удалось потеснить роман, веками царивший на литературном небосклоне, разговор, возможно, спорный, но занимательный. Тем более, когда Генис может сравнить (если захочет) свой успешный опыт работы в «Новой газете» со сверканием Довлатова в «Новом американце».

– Как вы оцениваете программу нашего фестиваля в целом, привлекло ли что-то особенно ваше внимание?

– Первое, что хочется сделать - это просто погрузиться в таллиннскую атмосферу, пропитанную запахом корицы и миндаля, пронизанную звуками уличных оркестров. Мало кто так быстро использовал свой шанс на перемены, как Таллинн. Город просто сияет чистотой, отреставрированными фасадами средневековых домов, кофейни и уличные рестораны вписались в него с той же естественностью, что довлатовское слово в литературу.

По прежнему опыту знаю, что любая презентация может вспыхнуть фейерверком, поэтому собираюсь ходить на все. Интересно посмотреть фильм Ильи Верхоглядова «Демарш энтузиаста», надеюсь, он не пошел по «говорящим головам», хотя бы потому, что осталось мало людей, чьим воспоминаниям о Довлатове можно довериться. Да и взгляд молодого поколения всегда интересен.

Жду искрометного спектакля, полного остроумных наблюдений и неожиданных ракурсов - лекцию Марины Скульской «Русская литература и мода». «Ромео и Джульетта Макбет» интригует жанром: музыкальный фарс по трагедиям Шекспира. Надеюсь, участники театральной студии «Поэтическое содружество» не зря рискнули за него взяться.

И вот что еще обращает на себя внимание – программа фестиваля не сокращается от разу к разу, а прирастает новыми событиями и зрителями. Видимо, прав был Оливер Лооде, придумавший этот праздник в 2011 году, эстонцы - нация, склонная к ироничному отношению к себе и к миру, и Довлатов импонирует им своей иронией.