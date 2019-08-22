Прямая трансляция и блог: ректор Аавиксоо рассказал, почему скрывал мошенничество

Оказавшийся в центре скандала ТТУ созвал пресс-конференцию, где перед журналистами держали отчет проректор по науке Ренно Вейнталь, ректор Яак Аавиксоо и руководитель научного отдела Айвар Аувяэрт.
Технический университет сообщил, что сформирует комиссию, которая изучит расходы по проектам Института Нурксе. «В сегодняшней статье Postimees опубликованы конкретные обвинения относительно расходов по проектам, проводившимся в Институте Рагнара Нурксе, в том числе OpenGovIntelligence. Для выяснения представленных утверждений и других обстоятельств, связанных с выполнением европроектов, ректор технического университета Яак Аавиксоо сформировал комиссию, которую возглавит проектор по науке, профессор Ренно Вейенталь. Комиссия должна будет представить первичный отчет в течение недели. В том числе комиссия должна выяснить, почему прежние проверки Евросоюза, в том числе заказанный ректором технического университета в апреле экстренный аудит, не обнаружили системных нарушений», - сообщил TalTech в пресс-релизе.
Postimees пишет в сегодняшней статье, что институт общественного управления ТТУ с помощью махинаций использовал проектные деньги Евросоюза на зарплаты ученых, фальсифицировав для этого таблицы рабочего времени. Ректор Яак Аавиксоо пять месяцев был в курсе этого, однако глядел на происходящее сквозь пальцы.