Прямая трансляция и блог: ректор Аавиксоо рассказал, почему скрывал мошенничество

Технический университет сообщил, что сформирует комиссию, которая изучит расходы по проектам Института Нурксе. «В сегодняшней статье Postimees опубликованы конкретные обвинения относительно расходов по проектам, проводившимся в Институте Рагнара Нурксе, в том числе OpenGovIntelligence. Для выяснения представленных утверждений и других обстоятельств, связанных с выполнением европроектов, ректор технического университета Яак Аавиксоо сформировал комиссию, которую возглавит проектор по науке, профессор Ренно Вейенталь. Комиссия должна будет представить первичный отчет в течение недели. В том числе комиссия должна выяснить, почему прежние проверки Евросоюза, в том числе заказанный ректором технического университета в апреле экстренный аудит, не обнаружили системных нарушений», - сообщил TalTech в пресс-релизе.