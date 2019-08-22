Чт, 22.08.2019
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Махинации с грантами ЕС в ТТУ могут повлечь за собой уголовное дело

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Гранты шли на зарплаты сотрудникам.

ФОТО: photo2000 / imago images / photo2000 / SCANPIX

Публикация Postimees, в результате которой стало известно о систематических махинациях с грантами в ТТУ, может повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской окружной прокуратуры Каарела Калласа, в настоящее время прокуратура собирает дополнительную информацию о событиях, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Postimees написал в сегодняшнем номере, что институт общественного управления Нурксе, входящий в ТТУ, с помощью махинаций получал гранты Евросоюза, которые шли на зарплаты ученых, подделывая для этого отчеты о часах работы.

Ректор Яак Аавиксоо пять месяцев был в курсе происходящего, но смотрел на это сквозь пальцы.

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