Махинации с грантами ЕС в ТТУ могут повлечь за собой уголовное дело

По словам пресс-секретаря Пыхьяской окружной прокуратуры Каарела Калласа, в настоящее время прокуратура собирает дополнительную информацию о событиях, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Postimees написал в сегодняшнем номере, что институт общественного управления Нурксе, входящий в ТТУ, с помощью махинаций получал гранты Евросоюза, которые шли на зарплаты ученых, подделывая для этого отчеты о часах работы.