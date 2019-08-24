Без компромиссов: проектируем памятник Довлатову вместе с гостями "Довлатовских дней"

Наверное, не стоит в очередной раз объяснять читателям, какую роль сыграл еще советский Таллинн в становлении Сергея Довлатова как писателя. Важнее, какие изменения в Таллинне произошли под влиянием Довлатова. Это и само наличие фестиваля, проходящего с незначительными перерывами с 2011 года, установка необычной мемориальной доски на фасаде дома в Каламая, где жил писатель, и все большая вероятность появления наконец памятника Довлатову.

Память Сергея Довлатова чтут в Нью-Йорке, где в 2014 году его именем была названа улица, а в 2016 году памятник ему был открыт в Санкт-Петербурге.

Вот и на сайте нашей столицы все еще можно найти уже ставшую исторической информацию: «Комиссия должна не позднее 3 июня 2019 года провести конкурс эскизов памятника и определить место, где он будет установлен». Сегодня это «не позднее» звучит с грустной довлатовской иронией, плавно переходящей в стёб. Именно поэтому мы решили провести блиц-опрос участников фестиваля и выяснить, каким они видят будущий памятник и где бы его могли поставить.

Живущий в США фотохудожник Марк Серман, думая о том, каким может быть памятник Довлатову, сказал, что представляет себе фигуру сидящего на полу писателя – многие помнят эту известную фотографию.

Петербургский скульптор Владимир Цивин отметил: «Главное, чтобы это не был человек в пиджаке, похожий на сотни памятников, когда проходящему мимо него все равно – Бродский это или Троцкий!»

Писатель и друг Довлатова Александр Генис считает, что лучшим памятником Сергею Довлатову могло бы стать изображение пишущей машинки: «Он любил пишущие машинки. Помните его „ Соло на ундервуде“? Сергей часто говорил в Америке: „Я буду чинить пишущие машинки!“ Было бы хорошо, если бы деталью памятника стала машинка. А где? Я слышал, что это возможно рядом с памятником Достоевскому. А что, хорошее место!»

Редактор журнала «Звезда» Андрей Арьев вспоминает, что в Ленинграде, в редакции, на столе Довлатова можно было увидеть конверт с надписью: «Вскрыть после моей смерти». Конверт, по мнению Арьева, должен непременно быть деталью памятника.

Журналист и экскурсовод Наталья Сааль, один из любимых маршрутов которой как раз проходит по местам Довлатова в Таллинне, сказала: «Памятник должен состоять из намеков, узнаваемых деталей, которые говорят сами за себя: чемодан, фокстерьер Глаша, пишущая машинка… В них – весь Довлатов. А поставить памятник можно, например, рядом с роддомом в Пельгулинна, где происходит действие одного из "Компромиссов", а можно и в Кадриорге, где его приютили, где не сложно найти для этого место на лужайках и где гуляет читающая публика».

Публицист и коллега Довлатова по газете «Советская Эстония» Владимир Иванов имеет собственное представление о памятнике: «Это должна быть фигура человека, сбегающая по ступеням Дома Печати в сторону магазина, находящегося в то время на другой стороне Пярнуского шоссе».

Присутствующий на приеме вице-мэр столицы Вадим Белобровцев обнадеживающе заверил, что памятник все-таки будет.

А пока в роли памятника писателю выступает шестой по счету фестиваль «Дни Довлатова в Таллинне», в этом году идущий с особым размахом и разнообразием представленных в программе мероприятий.

Радует и то, что среди участников фестиваля не только знавшие писателя представители старшего поколения, но и совсем юные – ребята из театральной студии «Поэтическое содружество», которой руководит бессменный худрук «Довлатовских дней» Елена Скульская. Наверное, глядя именно на студийцев, открывавший фестиваль председатель Союза писателей Эстонии Тийт Алексеев сказал: «Я ухаживал за девушками с помощью цитат из Довлатова».