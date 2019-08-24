Рыйвас о строительстве восточной границы: образцовый пример, как хороший план пустить под откос

Таави Рыйвас (Партия реформ) считает, что восточная граница могла бы уже быть готова, пишет Postimees.
Если бы первое правительство Ратаса не урезало финансирование строительства, большая часть границы была бы уже построена, утверждает Рыйвас.
«Образцовый пример, как хороший план пустить под откос: 1. ни в коем случае вы не должны доверять плану, составленному во время руководства вашего предшественника; 2. запишите все мечты, в том числе те, без которых можно прекрасно обойтись (например, массивная новая сеть дорог вблизи восточной границы); 3. обнаружьте, что с дополнениями стоимость больше, чем без них; 4. признайте, что это слишком дорог и отложите строительство на неопределенное время; 5. поскольку строительство было отложено, наполовину сократите выделенные в бюджете средства; 6. придите на место и скажите прессе, что на самом деле все-таки граница нужна, но поскольку был исполнен пятый пункт, достичь результата сложно», - написал он в Facebook.
Напомним, что вчера министр МВД Март Хельме посетил восточную границу.