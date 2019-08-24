Рыйвас о строительстве восточной границы: образцовый пример, как хороший план пустить под откос

«Образцовый пример, как хороший план пустить под откос: 1. ни в коем случае вы не должны доверять плану, составленному во время руководства вашего предшественника; 2. запишите все мечты, в том числе те, без которых можно прекрасно обойтись (например, массивная новая сеть дорог вблизи восточной границы); 3. обнаружьте, что с дополнениями стоимость больше, чем без них; 4. признайте, что это слишком дорог и отложите строительство на неопределенное время; 5. поскольку строительство было отложено, наполовину сократите выделенные в бюджете средства; 6. придите на место и скажите прессе, что на самом деле все-таки граница нужна, но поскольку был исполнен пятый пункт, достичь результата сложно», - написал он в Facebook.