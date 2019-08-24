Защитила мать и попала в реанимацию: российская школьница стала жертвой жестокого избиения

В Воронеже компания подростков жестоко избила 13-летнюю девочку на одной из заброшенных детских площадок. В результате ребенок потерял сознание и попал в реанимацию, передает Lenta.ru со ссылкой на портал «Мое! Online».
Поводом для нападения на ребенка послужила переписка в соцсети, в которой школьница заступилась за свою мать. Били девочку ее бывшая подруга и незнакомка, также за ходом драки со стороны наблюдали три парня, они же и снимали происходящее на камеру.
Отмечается, что инцидент произошел 9 августа. С тех пор школьницу госпитализировали уже дважды. Ребенок снова попал в больницу из-за непрекращающихся головных болей.
Главное управлении МВД по Воронежской области проводит проверку по факту случившегося. «По итогам лечения девочки проведут судебно-медицинскую экспертизу, и, исходя из ее результатов, будет решаться вопрос о том, кто и какое наказание понесет», — прокомментировали в полиции.
В Эстонии недавно произошла похожая трагедия, но которая, к сожалению, закончилась смертью 13-летнего мальчика. 5 августа он скончался в больнице после того, как днем 30 июля несколько раз его ударил по голове знакомый подросток. Подробнее об этом читайте здесь.