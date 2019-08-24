Защитила мать и попала в реанимацию: российская школьница стала жертвой жестокого избиения

Поводом для нападения на ребенка послужила переписка в соцсети, в которой школьница заступилась за свою мать. Били девочку ее бывшая подруга и незнакомка, также за ходом драки со стороны наблюдали три парня, они же и снимали происходящее на камеру.

Отмечается, что инцидент произошел 9 августа. С тех пор школьницу госпитализировали уже дважды. Ребенок снова попал в больницу из-за непрекращающихся головных болей.

Главное управлении МВД по Воронежской области проводит проверку по факту случившегося. «По итогам лечения девочки проведут судебно-медицинскую экспертизу, и, исходя из ее результатов, будет решаться вопрос о том, кто и какое наказание понесет», — прокомментировали в полиции.