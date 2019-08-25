Таллинн разрушит империю, чтобы за два года построить новую

Объединение Таллиннского телевидения (TTV), газет Pealinn и «Столица», а также службы городских новостей Раэпресс под одним брендом займет два года, название нового бренда пока не афишируется, сообщил Postimees вице-мэр Таллинна, руководитель совета TTV Айвар Рийсалу.
В эту среду Postimees писал, что сейчас рассматривается возможность объединить TTV, газеты Pealinn и «Столица», а также службу городских новостей Раэпресс под одним брендом. По словам Рийсалу, на внедрение нововведений уйдет два года.
«У нас есть четкий план, двухлетняя перспектива в этом деле», - сказал он. К этому времени, например, должен быть заключен договор вещания с телекоммуникационными фирмами. Планируется создать веб-платформу, на которой будут как оперативные новости, так и дискуссионные передачи.
Торжественное открытие нового бренда планируется в сентябре 2021 года.
Для воплощения изменений в жизнь на работу в Таллиннскую горуправу взяли опытного руководителя по коммуникациям, бывшего работника Департамента полиции и погранохраны Кристи Рууль.
Роль приступившей в четверг к работе в Таллиннском горуправлении Рууль Raepress характеризует так: «Руководитель по коммуникациям является одним из ключевых лиц в обновлении городских СМИ».
Как сообщает горуправа, целью создания должности руководителя по коммуникациям является развитие сотрудничества таллиннских городских СМИ, в том числе TTV, с другими платформами городских СМИ.
«Целью должности является координация и обеспечение эффективного сотрудничества между таллиннскими городскими газетами Pealinn и «Столица», городской пресс-службой Raepress и городскими соцмедиа, с привлечением возможностей Таллиннского телевидения», - уточнили в Раэпресс в ответ на запрос Postimees.