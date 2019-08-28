ТТУ выразил желание и готовность тесно сотрудничать с прокуратурой

Таллиннский технический университет (ТТУ) желает и готов тесно сотрудничать с прокуратурой и необходимыми следственными органами для проверки законности использования вузом европейских грантов, пишет Rus.ERR.
Об этом в своем обращении в Государственную прокуратуру сообщил ректор ТТУ Яак Аавиксоо.
В своем письме ректор также подтвердил, что он создал и внутреннюю комиссию по расследованию обстоятельства, связанных с конкретным проектом, о котором на прошлой неделе упоминали СМИ.
На прошлой неделе Postimees писал, что ученые Института инноваций и управления им. Рагнара Нурксе ТТУ якобы представили Европейской комиссии ложные данные по проекту OpenGovIntelligence (OGI) с целью искусственно завысить объем выполняемой в ТТУ работы, при этом десятки тысяч евро предоставленных в виде грантов средств были выплачены людям, которые в проекте реально не участвовали.
Для проверки опубликованных в СМИ утверждений, прокуратура решила возбудить уголовное дело.