Почти миллиард евро лежит в Эстонии в ожидании экономического кризиса

Экономический спад, или даже экономический кризис неизбежны в плане экономической цикличности.

«У нас постоянно на столе лежит сценарий, повторяющий произошедшее в 2008 году. Насколько известно, налоги начали поднимать в последний момент, когда выяснилось, что резерв слишком маленький. Мы постоянно помним об этом», - сказал Пеэп Петерсон. Арто Аас добавил, что при нынешнем и прогнозируемом резерве Касса страхования от безработицы должны справиться в течение двух-трех лет.

Сейчас, по словам Ааса, есть пространство для снижения очень маленькой ставки налога страхования от безработицы.

«Работодателям, конечно, понравилось бы, если б ставка налога была ниже, но, учитывая состояние экономики и государственного бюджета, вероятнее всего правительство не утвердит более низкую ставку налога. Это, по сути, бесперспективная драка, - считает он. – Конечно, увеличение резерва вызывает вопросы и потому, что правительство консолидировало его с государственной казной, и эти деньги сейчас существуют только на бумаге – на счетах их нет. Совету Кассы страхования от безработицы и работодателям, естественно, не нравится, что правительство латает были резервом Кассы страхования от безработицы».

Добровольность исключена

Сделать выплаты налога страхования от безработицы добровольными явно неразумно.

«Если случилась беда, такие добровольные неплательщики столкнутся с самыми большими трудностями, а правительству все равно придется им помогать, - предсказывает Петерсон. – Сейчас, как кажется, у нас имеется самый правильный метод. Мы были за, когда систему разработали, и я не вижу причин для перемен».

И Аас считает, что на основы системы никто не покусится: «Для предпринимателей в стабильности есть своя ценность, а имеющаяся сейчас ставка налога никому не доставляет большой головной боли».

По словам Танеля Кийка, речи о переводе налога страхования от безработицы на добровольную основу сейчас не идет. При возникновении кризисной ситуации нет смысла сейчас поднимать ставку налога, поскольку у нас есть резерв.

«По возможности в кризисное время можно снизить налоговую ставку, что снова оживило бы экономику и помогло бы предпринимателям и работникам», - сказал Аас. Компенсацию по страхованию от безработицы платят сокращенным, но ее не получит, например, работник, ушедший с работы по собственному желанию. Из-за этого правила работники находят сложные способы, чтобы все же получить страховую защиту.

«Сейчас есть такая схема, когда люди после добровольного ухода с работы поступают на временную работу и по окончании временного трудового договора получают страховую защиту», - рассказал Пеэп Петерсон.

Он считает, что систему можно переделать так, как договорились в самом начале – в каком-то объеме страховка защищает и в случае добровольного увольнения. Он добавил, что по этому вопросу профсоюз сейчас ведет переговоры с министерством.