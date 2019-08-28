Почти миллиард евро лежит в Эстонии в ожидании экономического кризиса

И хотя резерв Кассы страхования от безработицы лет десять бьет рекорды и в будущем году приблизится к отметке в 900 миллионов евро, в страхе перед приближением кризиса ставка налога страхования от безработицы не снижалась уже шесть лет. Вместо этого правительство использует резерв для латания бюджетных дыр, пишет Postimees.
В середине августа совет Кассы страхования от безработицы выступил с предложением оставить ставку налога страхования от безработицы на том же уровне и в следующем году, то есть 2,4 процента, из которых работники платят 1,6, а работодатели – 0,8 процента. И так продолжается уже шесть лет.
Благодаря высокой трудозанятости и быстрому росту зарплат резерв стремительно увеличивается и уже превышает пик экономического бума 2007 года в пять раз. При этом сам резерв ничего не зарабатывает, то есть каждый год эти деньги съедает инфляция, которая в последние годы поднялась выше трех процентов.
Государственный секретный ящик
И хотя идеей налога страхования от безработицы является обеспечение работнику компенсации в случае потери работы, налогом страхования от безработицы страхуют не только риск потери работы. С этих денег центральное правительство оплачивает текущие расходы, написал в марте государственный контролер в своем блоге. Он добавил, что именно деньги от страхования от безработицы, выплачиваемые работниками и работодателями, составляют большую часть государственного резерва ликвидности.
«Налог страхования от безработицы превратился для правительства в своеобразный удобный бюджетный инструмент, который, с одной стороны, помогает показать сбалансированность бюджета правительственного сектора, а, с другой стороны, позволяет использовать поступающие в качестве налога страхования от безработицы деньги под прикрытием резерва ликвидности для того, чтобы финансировать новые яркие предвыборные и поствыборные обещания, - написал госконтролер Янар Хольм. – Собственные свободные деньги центрального правительства закончились в резерве ликвидности уже в ноябре 2015 года, и с того времени текущие расходы государства оплачивались главным образом из денег Кассы страхования от безработицы».
Отложено слишком мало
Несмотря на предостережения Хольма и то, что в совет Кассы страхования от безработицы кроме представителей правительства входят также работодатели и профсоюзы, практически единогласно было решено продолжать собирать резерв в том же объеме.
И хотя нетто-объемы Кассы страхования от безработицы к концу этого года, по прогнозам, достигнут уровня в 833 миллиона евро, по оценке председателя Центрального союза профсоюзов и члена совета Кассы страхования от безработицы Пеэпа Петерсона, резерв сейчас является слишком маленьким по сравнению с ростом средней зарплаты.
«Сейчас необходим маленький рост», - отметил он.
По словам исполнительного директора Центрального союза работодателей и члена совета Кассы страхования от безработицы Арто Ааса, научившись на предыдущем кризисе, резерв, конечно, собрали, но в какой-то момент сумма могла бы достичь своего предела.
«Через пару лет у нас будет миллиард, - говорит Аас. – Я считаю, что больше не нужно. Скорее нужно всерьез подумать о снижении ставки налога страхования от безработицы. Сейчас, когда в экономики идут хорошие годы, можно немного подсобрать резерв на случай, если в экономике случится кризис и безработица начнет быстро расти». По словам министра социальных дел и председателя совета Кассы страхования от безработицы Танеля Кийка (Центристская партия), во время предыдущего финансового кризиса ставку налога страхования от безработицы подняли с 0,9 процента до 4,2 процента. Сейчас эта ставка составляет 2,4 процента: «Мы многому научились в 2009 и последующих годах».
Экономический спад, или даже экономический кризис неизбежны в плане экономической цикличности.
«У нас постоянно на столе лежит сценарий, повторяющий произошедшее в 2008 году. Насколько известно, налоги начали поднимать в последний момент, когда выяснилось, что резерв слишком маленький. Мы постоянно помним об этом», - сказал Пеэп Петерсон. Арто Аас добавил, что при нынешнем и прогнозируемом резерве Касса страхования от безработицы должны справиться в течение двух-трех лет.
Сейчас, по словам Ааса, есть пространство для снижения очень маленькой ставки налога страхования от безработицы.
«Работодателям, конечно, понравилось бы, если б ставка налога была ниже, но, учитывая состояние экономики и государственного бюджета, вероятнее всего правительство не утвердит более низкую ставку налога. Это, по сути, бесперспективная драка, - считает он. – Конечно, увеличение резерва вызывает вопросы и потому, что правительство консолидировало его с государственной казной, и эти деньги сейчас существуют только на бумаге – на счетах их нет. Совету Кассы страхования от безработицы и работодателям, естественно, не нравится, что правительство латает были резервом Кассы страхования от безработицы».
Добровольность исключена
Сделать выплаты налога страхования от безработицы добровольными явно неразумно.
«Если случилась беда, такие добровольные неплательщики столкнутся с самыми большими трудностями, а правительству все равно придется им помогать, - предсказывает Петерсон. – Сейчас, как кажется, у нас имеется самый правильный метод. Мы были за, когда систему разработали, и я не вижу причин для перемен».
И Аас считает, что на основы системы никто не покусится: «Для предпринимателей в стабильности есть своя ценность, а имеющаяся сейчас ставка налога никому не доставляет большой головной боли».
По словам Танеля Кийка, речи о переводе налога страхования от безработицы на добровольную основу сейчас не идет. При возникновении кризисной ситуации нет смысла сейчас поднимать ставку налога, поскольку у нас есть резерв.
«По возможности в кризисное время можно снизить налоговую ставку, что снова оживило бы экономику и помогло бы предпринимателям и работникам», - сказал Аас. Компенсацию по страхованию от безработицы платят сокращенным, но ее не получит, например, работник, ушедший с работы по собственному желанию. Из-за этого правила работники находят сложные способы, чтобы все же получить страховую защиту.
«Сейчас есть такая схема, когда люди после добровольного ухода с работы поступают на временную работу и по окончании временного трудового договора получают страховую защиту», - рассказал Пеэп Петерсон.
Он считает, что систему можно переделать так, как договорились в самом начале – в каком-то объеме страховка защищает и в случае добровольного увольнения. Он добавил, что по этому вопросу профсоюз сейчас ведет переговоры с министерством.
По словам Танеля Кийка, Министерство социальных дел на основании анализа Praxis разрабатывает предложения для изменения основных принципов страхования от безработицы. По оценке Арто Ааса, страховка от безработицы должна была бы защищать, прежде всего, неожиданно лишившихся работы людей: «Может быть, это принесет с собой большую волну расходов, если все люди, которые хотят уйти с работы – поскольку новое и более лучшее место уже есть – начнут получать деньги в Кассе страхования от безработицы».
Систему страхования от безработицы приняли в использование в Эстонии в 2002 году. Самой большой ставка налога была в период 2009-2013 годов (4,2 процента от зарплаты, из которых работник платил 2,8, а работодатель – 1,4 процента). 2,4 процента от зарплаты начали платить с 2015 года.
Страхование от безработицы и вторая пенсионная ступень
- Внимательные читатели заметили схожесть и различия между страхованием от безработицы и второй пенсионной ступенью.
- Во вторую пенсионную ступень государство платит четыре процента с социального налога, а сам работник платит два процента от зарплаты.
- Страховку от безработицы также одновременно платят работник (1,6 процента от зарплаты) и работодатель (0,8 процента от зарплаты).
- Получатель средней зарплаты в период 2002-2019 годов заплатил по страховке от безработицы более 3100 евро, а работодатель добавил 1500 евро. Всего 4600 евро.
- В то же время тот же получатель средней зарплаты выплатил во вторую ступень почти 3700 евро, а государство за счет социального налога добавило 7300 евро. Всего 11 000 евро.
- Компенсацию со страховки от безработицы получит не каждый человек, но каждый все равно должен платить налоги.
- Пенсию со второй ступени когда-то будет получать каждый человек, или он может оставить эти деньги в наследство.
- Вторая пенсионная ступень зарабатывает деньги, а резерв Кассы страхования от безработицы не зарабатывает ничего, и эти деньги съедает инфляция.
- Деньги из резерва Кассы страхования от безработицы правительство в любой момент может удобно одолжить, из фондов второй пенсионной ступени это сделать не получится или может оказаться несколько сложнее (например, в качестве долговой расписки).