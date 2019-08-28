Участники курсов эстонского языка: сейчас даже не существует учебника для уровня С1

Согласно оценке аудита, проблемы языкового обучения состоят в разобщенности предлагающих услугу министерств, недостаточном финансировании и нехватке учителей. Postimees выяснил у участников языковых курсов, каков их личный опыт изучения эстонского языка.

Кристина и Екатерина посещали языковые курсы, профинансированные Фондом интеграции. Женщины объяснили журналисту Postimees, почему изучение эстонского языка оказалось для них таким сложным.

Курсы очень популярны

Попасть на языковые курсы, по словам обеих, уже само по себе подобно соревновательному спорту. На курсы попадают далеко не все желающие.

"Поскольку я знаю, что в курсах заинтересованы многие и с регистрацией нужно спешить, я была за компьютером уже к 10 часам утра", - описывает Екатерина процесс регистрации. Несмотря на раннюю готовность, ей не удалось попасть на вечерние курсы.

"В течение минуты список был заполнен", - говорит она, добавляя, что в конце концов получила доступ в дневную группу. К счастью, работодатель пошел ей навстречу и разрешил учить язык в рабочее время.

Похожий опыт был и у Кристины, по словам которой, из-за избытка желающих система дала сбой. "Регистрация началась в 10.00, но на самом деле регистрироваться было возможно только с 10.13, когда люди начали уходить со страницы", - сказала она.

Нет современных материалов

Когда, наконец, обеим женщинам удалось зарегистрироваться на курсы, пришлось столкнуться со следующей проблемой. Оказалось, что для уровня С1, на который ориентировано обучение в их группе, даже не существует учебника.

"Главный недостаток уроков эстонского языка - отсутствие совеременных средств обучения", - отметила Кристина и добавила, что кроме того, на тех курсах, которые она посещала, не велось общение на актуальные темы.

"Мы обсуждали в классе школьные проблемы десятилетней давности, и этому был посвящен больше, чем один урок", - критикует она.

На отсутствие учебника уровня С1 указала и Екатерина. "Учебника С1 не просто не было в языковой школе - его вообще не существует. Поэтому многие упражнения мы делали по учебнику уровня В2", - сказала она.

Уровень слишком разный

Также обе женщины отметили, что в языковую группу принимают много людей с разным уровнем, что тормозит работу всей группы.

"В нашей группе был человек, чьи знания, на мой взгляд, максимум соответствовали уровню В1. Он не успевал делать задания так быстро, как остальные, не понимал многое из того, что говорит преподаватель и постоянно начинал ответ на русском языке, потому что не мог по-другому", - описала Екатерина.

На вопрос Екатерины, закчем он пошел на курсы С1, этот учащийся ответил, что сдал экзамены до уровня А1-В2, а на низших уровнях курсы заново пройти нельзя.

"Несмотря на трудности, он не освободил место в группе С1, и в то же время это обучение дало ему немного. На мой взгляд, это нечестно, потому что курсы могли бы принести большую пользу кому-то другому", - считает Екатерина.

Сама она чувствует, что ее познания в языке улучшились, но во взрослом возрасте трудно начать правильно говорить, потому что уже возникли типичные ошибки.