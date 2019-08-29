СМИ: администрация Трампа пересмотрит военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам по вопросам национальной обороны пересмотреть Инициативу по поддержке безопасности Украины, которая предполагает перечисление Киеву в текущем финансовом году около 250 млн долларов (225 млн евро).
Об этом сообщило в среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Трампа.
Эти средства предназначались для закупок украинской стороной оружия, оборудования, разведтехники и проведение военных тренингов. Отдельной статьей, в частности, проходило приобретение Киевом изделий военного назначения, на которое Конгресс США выделил примерно 50 млн долларов (45 млн евро).
Трамп и G8
Теперь Дональд Трамп потребовал от своих советников удостовериться, что эти средства будут использованы в интересах Соединенных Штатов. Оценкой, в частности, занимаются министр обороны США Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Как напоминает издание, информация о пересмотре появилась на фоне неоднократных попыток Трампа преуменьшить вмешательство Москвы в ситуацию на востоке Украины, а также недавних заявлений американского лидера о необходимости вернуть Россию в состав формата G8.
Politico уточняет, что средства, выделенные Украине, не могут быть потрачены до тех пор, пока программа пересматривается. В то же время после 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год, доступ к ним будет заморожен.
Помощь на 1,5 млрд долларов
О выделении Украине еще 250 млн долларов для укрепления военно-морского и сухопутного потенциала было объявлено 18 июня. Таким образом, общий объем военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву с 2014 года, достиг 1,5 млрд долларов (1,3 млрд евро).
В декабре 2017 года администрация США одобрила первые коммерческие поставки украинской армии летального оборонительного оружия. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. В марте 2018 года Госдепартамент США дал добро на отправку Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 47 млн долларов.