СМИ: администрация Трампа пересмотрит военную помощь Украине

Об этом сообщило в среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Трампа.

Эти средства предназначались для закупок украинской стороной оружия, оборудования, разведтехники и проведение военных тренингов. Отдельной статьей, в частности, проходило приобретение Киевом изделий военного назначения, на которое Конгресс США выделил примерно 50 млн долларов (45 млн евро).

Трамп и G8

Теперь Дональд Трамп потребовал от своих советников удостовериться, что эти средства будут использованы в интересах Соединенных Штатов. Оценкой, в частности, занимаются министр обороны США Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Как напоминает издание, информация о пересмотре появилась на фоне неоднократных попыток Трампа преуменьшить вмешательство Москвы в ситуацию на востоке Украины, а также недавних заявлений американского лидера о необходимости вернуть Россию в состав формата G8.

Politico уточняет, что средства, выделенные Украине, не могут быть потрачены до тех пор, пока программа пересматривается. В то же время после 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год, доступ к ним будет заморожен.

Помощь на 1,5 млрд долларов

О выделении Украине еще 250 млн долларов для укрепления военно-морского и сухопутного потенциала было объявлено 18 июня. Таким образом, общий объем военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву с 2014 года, достиг 1,5 млрд долларов (1,3 млрд евро).