Бездомная собака из Ивангорода сама пересекла границу, пока защитники животных оформляли для этого документы

В Ивангороде жил бездомный пес, которого местные жители прозвали Рыжиком. Найти для него хозяина не удавалось, пока свою помощь не предложили защитники животных из Нарвы. Но пока неравнодушные люди в Ивангороде и Кингисеппе готовили переезд Рыжика за границу, он пропал. Удивлению волонтеров с обеих сторон границы не было предела, когда собаку нашли в Нарве.
Сначала хотели пристроить в Петербурге, потом в Нарве
Жительница Ивангорода Ирина Бартаускис рассказала, что Рыжика хозяева выбросили на улицу еще щенком. Какое-то время он приходил к дому, где родился, но туда его не пускали.
“Он добрый, он просит покушать, просит ласки, к другим бродячим псам пристает, а его все бьют, все кусают и гоняют”, - описала Ирина ситуацию.
Один из жителей, отгоняя щенка от своего ребенка, ударил его детским велосипедом, и собака долго хромала.
Ирина Бартаускис, когда были финансовые возможности, оплачивала стерилизацию бродячих кошек, помогала собакам. Но взять Рыжика к себе в квартиру она уже не могла, поскольку у нее уже живут три собаки. Ирина и ее знакомая Лира Астафьева попытались пристроить бездомную собаку через соцсеть “ВКонтакте”, подключили группу защитников животных из Санкт-Петербурга и приют для животных “Доброе сердце” из Кингисеппа.
“Этот приют сотрудничает с ветеринарной клиникой Филлмора из Петербурга, - рассказала Ирина. - Этой клинике от губернатора области выделяются средства на стерилизацию бездомных животных. Раз в неделю, раз в две недели кингисеппцы отлавливают собак, везут в Петербург и стерилизуют. Там их неделю держат после стерилизации, если удается - пристраивают с помощью питерских зоозащитников, а если нет - привозят обратно и выпускают. И собаки бегают такие же бездомные, но уже стерилизованные”.
Ивангородцы договорились, что Рыжика возьмут по этой губернаторской программе, но возникла проблема - собаку нужно было поймать в Ивангороде и временно поселить в кингисеппский приют, но приют был забит до отказа. Сошлись на том, что из Ивангорода собаку привезут с собственной будкой.
“Мы кинули клич - у кого есть доски, какие народные умельцы могут сколотить будку? - рассказала Ирина. - Откликнулись люди, которые сказали, что у них есть готовая будка, и они готовы дать ее на время. Но в это же время откликнулся нарвский приют”.
Принять собаку в Нарве предложила Екатерина Платонова из НКО Narva Hüljatud Loomad (“Нарвские брошенные животные”). Но чтобы переправить собаку через границу, нужно было оформить на нее документы, сделать прививки, чипировать. Договорились, что чипируют собаку в Петербурге, а документы сделают в приюте в Кингисеппе. Отдельной проблемой оказалось перевезти большую собачью будку из Ивангорода в Кингисепп, для чего найти большую машину и грузчиков-добровольцев... Пока длилась эта эпопея, собака на несколько дней пропала.
“И что вы думаете? Это был шок для всех! Когда мы все сделали, даже миска в будке была приготовлена, нам пишет девушка из Нарвы и сообщает, что собака - в Нарве, - рассказала Ирина. - Парень пошел навстречу своей судьбе! Как будто решил, что ему некогда ждать, пока мы будем его оформлять и кастрировать. Каким образом он туда попал, я не знаю. Но, видимо, есть на свете собачий бог!”
Уличным животным граница - не преграда
Rus.Postimees уже писал, что в феврале в нарвском приюте Narva Kassituba жили две собаки из-за границы, которые много раз переходили из Ивангорода в Нарву и обратно.
Руководитель Narva Kassituba Юлия Тущенко высказала тогда предположение, что зимой животные могут легко пересекать границу по льду замерзшей пограничной реки. Ирина Бартаускис считает, что летом собаки могут переходить границу по сухому руслу Наровы. Хотя этот вариант гораздо сложнее - большую часть времени между Кренгольмом и ивангородским районом Парусинка воды в Нарове действительно почти нет, но сухое русло - на дне каньона, пересечь который не так-то просто.
Екатерина Платонова напоминает, что собаки могут еще и переплывать пограничную реку. А также нередко пересекают границу просто по мостам через Нарову. Вообще, по ее словам, ивангородские собаки, которые ходят через границу туда-сюда - обычное дело.
Диким проход свободный, домашним - по паспорту
С точки зрения пограничников, объясняет Екатерина, если собаки переходят границу самостоятельно - это просто миграция диких животных. Их никто не пытается остановить. А вот если собака идет с человеком - то животному требуется сделать прививки и выдержать месяц карантина после них, оформить паспорт. Поэтому, чтобы официально вернуть в Ивангород собаку, которая сама прибежала в Нарву, волонтеры тратят на прививки и оформление документов порядка 50 евро.
“В том же Kassituba сейчас сидят три российских собаки”, - говорит Екатерина.
По ее словам, хозяин просто махнул на них рукой, решив, что тратить на документы 150 евро не будет.
Раньше, когда отловом собак в Нарве занимался приют из Кохтла-Ярве Grey Dogs, возвращение в Ивангород оказывалось еще более дорогим.
“Например, собака сбежала в Нарву у женщины, которая работала медсестрой в Ивангороде. Для нее расходы оказались больше, чем ее месячная зарплата. Поэтому мы скидывались, отправляли деньги”, - рассказала Екатерина Платонова.
В Эстонии собачьи судьбы складываются счастливее
“Нас от Ивангорода отделяет 150-200 метров, но менталитет совсем разный. Там нет культуры общения с животными, их там так обижают! - сетует Екатерина Платонова. - Российские собаки часто приходят к нам еще и потому, что они там гуляют сами. В Нарве, может быть, три-четыре собаки, которые гуляют сами”.
Екатерина отмечает, что собаки из-за реки обычно еще и не привиты, поэтому миграция создает опасность распространения бешенства в Эстонии.
Впрочем, случается, что и собаки из Нарвы оказываются в Ивангороде. Так, например, стаффордширский терьер одного из нарвских ветеринаров переплыл из района Кулгу к церкви Штиглица в Ивангороде.
“Мне написали шесть человек из Ивангорода, которые видели ее в разных районах, - сказала Екатерина. - Два человека написали, что сообщат мне информацию об этой собаке за 50 евро - даже в этом отношение людей разное. А по факту собака около церкви и переночевала, и с утра ее забрали домой”.
Перешедшего в Нарву Рыжика кто-то покормил, и он уснул под деревом. В тот же день собаку забрали в приют.
“Он прошел по пешеходному переходу с Парусинки. Здесь его подобрали работники Narva Kassituba, а я уже помогла найти нового хозяина в Таллинне”, - рассказала Екатерина Платонова.
Пса взял к себе известный таллиннский художник Валерий Лаур. Хозяин назвал его Семеном.
“Теперь ходят вместе, открывают выставки. Семен пошел в Таллинне в собачью школу”, - рассказала Екатерина.