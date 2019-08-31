Министр народонаселения: справедливее платить больше нашим людям, даже если это приведет к росту цен

Сольман отметила, что справедливее платить больше нашим людям, даже если в конечном итоге это приведет к росту цен на товары и услуги.

«Это цена, которую нужно заплатить за сохранение национального государства», - сказала она.

Министр народонаселения отметила, что хотя Луман сказал, что эстонцы больше не готовы выполнять определенную работу, например, перевозить снег или разносить почту, в Финляндии, например, в случае эстонцев это не соответствует действительности. По словам Сольман, вопрос не в работе, а в зарплате.

«Кроме того, культивировать подобное господское отношение - будто бы не все рабочие места престижны - это плохой и абсолютно неправильный сигнал для общества», - отметила Сольман.

Сольман также коснулась заявления Лумана о стареющем населении, которое нуждается в трудовых мигрантах в качестве новых рук.