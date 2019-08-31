Сб, 31.08.2019
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Министр народонаселения: справедливее платить больше нашим людям, даже если это приведет к росту цен

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Министр народонаселения Рийна Сольман на пресс-конференции правительства.

ФОТО: Madis Sinivee

Министр народонаселения Рийна Сольман (Isamaa) написала ответ на мнение Тоомаса Лумана, в котором отметила, что желание иметь все больше рабочих рук для дешевой работы является пирамидальной схемой, поскольку иммигранты и их потомки не захотят вечно выполнять дешевую работу, передает Postimees.

Сольман отметила, что справедливее платить больше нашим людям, даже если в конечном итоге это приведет к росту цен на товары и услуги.

«Это цена, которую нужно заплатить за сохранение национального государства», - сказала она.

Министр народонаселения отметила, что хотя Луман сказал, что эстонцы больше не готовы выполнять определенную работу, например, перевозить снег или разносить почту, в Финляндии, например, в случае эстонцев это не соответствует действительности. По словам Сольман, вопрос не в работе, а в зарплате.

«Кроме того, культивировать подобное господское отношение - будто бы не все рабочие места престижны - это плохой и абсолютно неправильный сигнал для общества», - отметила Сольман.

Сольман также коснулась заявления Лумана о стареющем населении, которое нуждается в трудовых мигрантах в качестве новых рук.

«Демограф Эне-Маргит Тийт очень точно написала об этом в Postimees в своем мнении от 26 июня: "Привлечение работников из-за рубежа для поддержки пенсионеров означает, что через несколько десятилетий эти люди окажутся вместе с пенсионерами в числе тех, кто нуждается в средствах к существованию", и советует работодателям найти и предложить больше возможностей трудоустройства для пожилых людей, в том числе и на неполную ставку», - прокомментировала Сольман.

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