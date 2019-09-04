У easyJet плохие новости для любителей летать из Эстонии в Италию

«Скажите, а не появлялась ли информация о том, когда появится график вылетов easyJet на зиму или весну? Мы привыкли покупать билеты заранее, но если судить по данным на сайте авиакомпании, зимой вылетов из Таллинна ожидать не стоит», - сообщила читательница Анна.

По словам читателя Василия, после того, как многие лоукостеры изменили правила перевоза ручной клади, его потребности могла удовлетворить только авиакомпания easyJet. «Я довольно часто мотаюсь в Европу. Раньше летал разными авиакомпаниями, но потом она начали менять правила провоза ручной клади — уменьшили габариты, снизили максимально возможный вес, - пожаловался он. – Поскольку мне по работе приходится брать с собой довольно много техники, я стал чаще пользоваться услугами easyJet, так как у них по-прежнему в стоимость билета входила ручная кладь нормального размера, а также отсутствовали ограничения по весу. Это позволяло мне экономить и не брать дополнительно сдаваемый багаж. Мне было удобно использовать аэропорт "Мальпенса" в качестве транзитного пункта, откуда я мог за смешные деньги добраться до нужной мне страны. Когда я решил проверить, какой график будет весной, обнаружил, что последний вылет из Таллинна состоится 24 октября. Весной полеты возобновят? Или халява закончилась?».

Читательница Ирина в первую очередь сообщила, что она предпочитала летать в Италию самолетами easyJet, так как ей было удобно прилетать в "Мальпенсу". Также ее устраивал график полетов. «Пару раз летала самолетами Ryanair, но было неудобно прилетать в Бергамо, да еще и почти в полночь. Если с easyJet я могла за 30 евро купить билет в оба конца, то у конкурентов мне придется докупать ручную кладь за большие деньги, так как в стоимость билета входит лишь небольшая сумочка. Летом самолеты easyJet в Милан не летали. В Таллиннском аэропорту я не смогла получить ответа, будет ли easyJet летать следующей весной и летом в Милан. Может, вам больше повезет», - сообщила она.

Как сообщила руководитель комуникационного отдела Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс, с 3 сентября авиакомпания easyJet возобновила авиасообщение между Таллинном и Миланом. «Самолеты будут летать до конца осеннего сезона. Пока рано говорить о том, возобновится ли авиасообщение в предстоящем летнем сезоне, но наша команда делает все возможное для сохранения данной линии», - сообщила она.

И если ответ представителя столичного аэропорта вселял хоть какую-то надежду, ответ пресс-сектаря easyJet Маттео Финотто точно не порадует любителей летать из Эстонии в Италию. «К сожалению, данная линия (Таллинн — Милан - прим.ред.) не будет восстановлена в зимний сезон. easyJet подтверждает, что после пересмотра предлагаемых услуг было решено приостановить авиасообщение между Таллинном и Миланом. Последний рейс отправится по данному маршруту 24 октября», - сообщил он.

По словам Финитто, в easyJet постоянно следят за ситуацией на обслуживаемых авиакомпанией маршрутах, чтобы предлагаемые услуги всегда отвечали спросу в конкретном регионе.