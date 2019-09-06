Таллиннский марафон стартует уже сегодня

Молодежный забег Nike начнется в 19 часов в пятницу, шестого сентября, а в субботу после детского забега, в 17 часов состоится один из самых массовых стартов уик-энда - забег на 10 километров.

В воскресенье же пройдут два основных соревнования - утром в 9:00 будет дан старт классическому марафону, а в 10:15 стартуют участники полумарафона.