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Таллиннский марафон стартует уже сегодня

Tallinn 09.09.2018 Tallinna maraton. Tallinn Marathon. FOTO: SANDER ILVEST/EESTI MEEDIA

ФОТО: SANDER ILVEST / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Уже сегодня вечером в Таллинне стартует первое соревнование Таллиннского марафона - юношеский забег на пять километров.

Молодежный забег Nike  начнется в 19 часов в пятницу, шестого сентября, а в субботу после детского забега, в 17 часов состоится один из самых массовых стартов уик-энда - забег на 10 километров.

В воскресенье же пройдут два основных соревнования - утром в 9:00 будет дан старт классическому марафону, а в 10:15 стартуют участники полумарафона.

Как сообщал Rus.Postimees ранее, движение в центре Таллинна с пятницы по воскресенье будет ограничено, основные проблемы в движении возникнут в воскресенье.

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