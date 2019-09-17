Пошутите с пограничником, нагрубите пограничнику

О том, что произошло, «ежегодно навещающая родную Москву» Екатерина Рюмина сначала рассказала на своей страничке в Facebook и тут же обрела славу. Скорее всего, российская сторона видит случившееся как-то иначе, но мы остановимся на единственно бесспорном моменте: виза была просрочена на день.

Не разозлите – и да не размотаны будете

Почему такое произошло, в Facebook и в интервью Екатерина объясняет по-разному.

В Facebook: «Я была уверена, что это нормальный процесс: окончание срока визы 3 сентября и вылет 4-го. Мне казалось, что если мне в руки дали такой документ профессионалы, значит так и должно быть». В интервью: «Туристическое агентство, которому я привыкла доверять, видимо, не проверило дату окончания визы. Я так давно пользовалась их услугами, что даже не было мысли их перепроверять».

Так не перепроверила или была уверена, что вылет на следующий день после окончания визы – в порядке вещей? Для ежегодно летающего в Россию человека это странно, так что скорее не перепроверила. Да, такое может произойти с каждым. Но кто в итоге виноват? В первую очередь – турагентство, которому она «привыкла доверять», во вторую – сама г-жа Рюмина.

И даже если всё, о чем она рассказывает дальше – абсолютная и безусловная правда, и российская сторона повела себя не настолько хорошо, насколько могла бы, мы констатируем одно: г-жой Рюминой закон был нарушен, а российской стороной – нет. При этом к нарушительнице могли отнестись более тепло и душевно, но почему-то не отнеслись.

Почему – объясняет сама Екатерина: «Мне нужно было в этот момент, я думаю, кинуться в ноги и кричать, что я русская и сын русский. Но я сказала, что несмотря на то, что я американка, я понимаю по-русски намного лучше, чем многие живущие в России. Было видно, что это сильно разозлило пограничников, и дальше уже началась круговерть с кодовым названием „эту разматывать по полной“».

По закону или по совести?

Не ждите, что я буду бичевать «нарушительницу» и грудью становиться на защиту российской стороны: бюрократия и медлительность в решении подобных вопросов хорошо известны, хотя справедливости ради стоит отметить, что Россия в этом плане не одна такая. Известны и некие присущие России обидчивость за державу и византийство, но и в этом она тоже не одинока.

Я хочу сказать другое: в открытом противостоянии «человека просто» и «человека в форме» в краткосрочной перспективе в любой стране всегда победит второй. (Да, потом можно будет судиться, но вы уже не улетели.) А уж когда «человек просто» еще и, пусть ненамеренно, нарушил закон, выход у него один: бросаться в ноги и молить о пощаде.