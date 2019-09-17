Еще раз о марихуане: страшны популисты, не владеющие информацией

Не будучи человеком публичным, тем не менее, из чувства гражданской ответственности пройти мимо этой темы я не смог. И вынужден хлопнуть по столу, как это сделал профессор Легасов в давеча нашумевшем сериале «Чернобыль».

В своей статье, опубликованной на Rus.Postimees, студент TalTech Кирилл Юферев ставит под сомнение пользу запрета марихуаны. Заодно он усматривает пропаганду и, видимо, убежден в существовании заговора фармацевтических компаний против каннабиса.

Пересматривать табу, установленные в 1961 году, конечно, здорово, однако… Стоит вспомнить рассуждение великого ученого Ю.М. Лотмана о том, что любая культура начинается с запретов.

Марихуана (каннабис) — это смесь психоактивных и непсихоактивных веществ, получаемая из различных растений, обычно – из конопли. Считается, что центральное место здесь занимает Δ9-тетрагидроканнабинол (ТГК).

Как водится, ничто не ново под луной. О свойствах марихуаны было известно уже во времена Древнего Рима и раньше. Что характерно, первые предупреждения о ее вреде появились тогда же.

Перечислю, каких эффектов можно достичь, употребляя марихуану. Проявления, разумеется, варьируются, то есть могут присутствовать с разной степенью выраженности, в разных комбинациях или отсутствовать вовсе – все в зависимости от дозы, состояния организма, генетики, чистоты продукта и т.д.

Свойства кратковременного употребления: чувство расслабления, «легкости конечностей», отрешенности, эйфория, ощущение комфорта либо дискомфорта, дисфория, «плавающее состояние», сонливость, непрерывный и «скачущий» поток мыслей, множество идей, ослабление ассоциаций, фрагментация мышления, потеря ориентации во времени, проблемы с памятью, трудности с концентрацией внимания, бред, тревога и приступы паники, недоверие и параноидальность, нарушения восприятия, зрения и слуха, покраснение глаз, снижение внутриглазного давления, сердцебиение, снижение или повышение артериального давления, тяга к сладкому или повышенный аппетит, сложности с координацией, тремор, атаксия, головокружение, сухость слизистых оболочек.

Считаю ли я, что производным каннабиса вовсе нет места в медицине? Нет. Считаю ли я, что роль марихуаны как вредной привычки значительнее, чем роль марихуаны как лекарства? Безусловно, да.

Свойства продолжительного употребления: длительные нарушения памяти, ухудшение языковых и моторных навыков, обучаемости, апатия, потеря мотивации. А еще риск психоза и в 2-6 раз увеличение риска заболеть шизофренией, в случае курения марихуаны - риски хронической обструктивной болезни легких, различных видов злокачественных новообразований (проявившись, все эти заболевания не проходят даже после прекращения употребления). И это далеко не все.

Чтобы не утомить читателя окончательно, отмечу только, что на основании сказанного, а также ознакомления с анализом 43 исследований (1975-2015 годы, более 4500 человек) и несколькими крупными исследованиями 2018 года, личного медицинского опыта и консультаций с коллегами произнести однозначное «да» в пользу использования марихуаны не представляется возможным. Оправдать многие ожидания препараты на базе ТГК, к сожалению, не смогли. Особенно с учетом высокого потенциала злоупотребления и того факта, что практически для каждого описанного Юферевым состояния имеются гораздо более эффективные и безопасные препараты.

Считаю ли я, что производным каннабиса вовсе нет места в медицине? Нет. Считаю ли я, что роль марихуаны как вредной привычки значительнее, чем роль марихуаны как лекарства? Безусловно, да.

Опасность таит и то, что есть люди, считающие наркотик, из которого путем обработки можно получить препараты с весьма скромными полезными свойствами, но обладающие сомнительным профилем безопасности, эффективным средством. Тогда как, к примеру, в форме того же косяка марихуана однозначно приводит к негативным последствиям.

То, что в обществе уже разрешены яды, совсем не означает, что во имя личных интересов или с надеждой на рост поступлений в казну можно сознательно предпринимать шаги, которые создают еще больше предпосылок к ухудшению качества жизни. И вряд ли стоит наматывать на ус то, что тебе вешают на уши. В рассуждениях о легализации марихуаны самое страшное – популисты, не владеющие информацией.