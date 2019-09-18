Ср, 18.09.2019
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Жуткие кадры: на Украине дети избили пенсионера лопатой

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ФОТО: скриншот

В Донецкой области группа подростков избила пенсионера лопатой, сообщает портал Korrespondent со ссылкой на местную полицию.

Нападавшими оказались четверо местных школьников от 11 до 15 лет. Пострадавшим был 71-летний мужчина. Малолетних злоумышленников вычислили по социальным сетям, где было опубликовано видео избиения пенсионера.

На записи видно, что четверо подростков напали на пенсионера, избивая его лейкой, лопатой и ногами. В ходе расследования выяснилось, что группа школьников уже не впервые избивает людей.

Факт избиения пенсионера внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Инциденты, связанные с несовершеннолетними хулиганами, к сожалению, не редкость и для Эстонии. Так в конце августа в Таллинне был найден труп 53-летнего мужчины. По подозрению в его убийстве полиция задержала  двух подростков в возрасте 15 и 16 лет. Стражи правопорядка сообщили, что жертва была выбрана случайно: человек просто оказался не в том месте, не в то время. Подробнее читайте здесь.  

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