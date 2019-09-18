Жуткие кадры: на Украине дети избили пенсионера лопатой

На записи видно, что четверо подростков напали на пенсионера, избивая его лейкой, лопатой и ногами. В ходе расследования выяснилось, что группа школьников уже не впервые избивает людей.

Инциденты, связанные с несовершеннолетними хулиганами, к сожалению, не редкость и для Эстонии. Так в конце августа в Таллинне был найден труп 53-летнего мужчины. По подозрению в его убийстве полиция задержала двух подростков в возрасте 15 и 16 лет. Стражи правопорядка сообщили, что жертва была выбрана случайно: человек просто оказался не в том месте, не в то время. Подробнее читайте здесь.