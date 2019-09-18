Глава Языковой инспекции: проверку курьеров и водителей следует ужесточить

"Если бы мы смогли заполнить две новые должности в следующем году и, возможно, еще две через год, то, постепенно увеличивая свои ресурсы, достигли бы 25-30 человек, это было бы хорошо", – сказал Томуск, под руководством которого сейчас работает десять языковых инспекторов, передает rus.err.ee.

По словам Томуска, инспекторы каждую неделю получают несколько десятков жалоб. Больше всего упоминают Таллинн и Харьюмаа, так в этом регионе быстрее всего развиваются различные услуги, например курьерская служба и таксоизвоз. Томуск считает, что надо усилить контроль в этой сфере.