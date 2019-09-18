Ср, 18.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Глава Языковой инспекции: проверку курьеров и водителей следует ужесточить

Глава Языковой инспекции: проверку курьеров и водителей следует ужесточить

Ильмар Томуск.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Жалоб на недостаточное владение эстонским языком обслуживающего персонала в Языковую инспекцию поступает достаточно много, контроль за этой сферой следует усилить, но у ведомства не хватает работников, заявил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск.

"Если бы мы смогли заполнить две новые должности в следующем году и, возможно, еще две через год, то, постепенно увеличивая свои ресурсы, достигли бы 25-30 человек, это было бы хорошо", – сказал Томуск, под руководством которого сейчас работает десять языковых инспекторов, передает rus.err.ee.

По словам Томуска, инспекторы каждую неделю получают несколько десятков жалоб. Больше всего упоминают Таллинн и Харьюмаа, так в этом регионе быстрее всего развиваются различные услуги, например курьерская служба и таксоизвоз. Томуск считает, что надо усилить контроль в этой сфере.

Напомним, что ранее министр культуры Тынис Лукас посоветовал людям обращаться в Языковую инспекцию, когда в каком-либо учреждении постоянно нарушается Закон о языке, также министр предложил сделать из инспекции языковой департамент, чтобы у него было больше возможностей навести порядок.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ