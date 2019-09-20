Советник Мартина Хельме: украинские рабочие живут в рабских условиях

Лехис и Арон пришли к выводу, что необходимо следить не только за тем, на законных ли основаниях используется рабочая сила, но и смотреть на такие факторы, как условия жизни и проживания рабочих.

«В некоторых местах использование украинцев в качестве рабочей силы приняло форму рабства: люди вынуждены жить в условиях, в которых эстонец бы жить не стал, и даже не согласился бы содержать в таких условиях свою собаку, – сказал Лехис. – Экономия средств в некоторой степени является нормой, но когда переходят черту — это перестает быть нормальным».

По словам Лехиса, украинцы зачастую понятия не имеют, куда обращаться, если в какой-то день эстонский работодатель оставит его без денег и крыши над головой. Арон добавляет, что незарегистрированная рабочая сила — худший вариант, потому что в таком случае людям сложно помочь.