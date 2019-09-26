Большинство поддельных эстонских паспортов выявляют в Греции

Пару недель назад Rus.Postimees писал о трех турках с поддельными паспортами граждан Эстонии, которых задержали в Голландии в аэропорту Гронингена. По информации Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году фальшивые эстонские рейсовые документы были выявлены целых 80 раз.

Как отметил представитель департамента Иво Колк, прямой обязанности информировать власти государства об обнаружении на границах поддельных документов этой страны, включая паспорта, свидетельства идентификации личности, визы и виды на жительство, ни у кого нет.

Тем не менее, по словам Колка, Эстонское государство получает информацию о том, что наши документы были подделаны, благодаря сотрудничеству стран в рамках интегрированного пограничного администрирования.

Страны извещают друг друга о подделках, отправляя предупреждения, или через систему iFADO (False and Authentic Documents Online).

"Аналогичным образом и Департамент полиции и погранохраны извещает своих партнеров о документах, выявленных в Эстонии или на эстонских границах", - подтвердил Колк.

По данным источников Европейского департамента пограничной и береговой охраны в 2018 году на границах стран-членов Евросоюза было выявлено почти 80 поддельных эстонских рейсовых документов, из которых свыше половины составляли паспорта.

"По большей части поддельные рейсовые документы Эстонии использовали граждане Ирана и Ирака, в меньшей степени - граждане Албании, Афганистана, Сирии и Турции", - сказал Колк, добавив, что чаще всего - 31 раз - поддельные эстонские документы обнаруживались в Греции.

Фабрики паспортов

В этом году о поддельных эстонских рейсовых документах (паспорта и ID-карты) в Департамент полиции и погранохраны сообщали в трех случаях. У обнаруженных эстонских паспортов выявлены общие признаки, которые, по словам Колка, указывают на возможность того, что эти паспорта были изготовлены на так называемых фабриках паспортов.

В ходе совместных операций полиции стран-членов ЕС и Европола в последнее время были задержаны преступные группировки в Греции. Именно оттуда происходит большинство подделок эстонских документов.