Nissan отзывает более миллиона машин

Компания Nissan отзывает более 1,2 миллиона автомобилей в США из-за проблемы с дисплеями камеры заднего вида, сообщает Korrespondent.

"Во вторник руководство Nissan уведомило Национальное управление безопасностью движения на трассах США об отзыве автомобилей 25 моделей, выпущенных в 2018 и 2019 годах. Среди них - модели кроссоверов Rogue, люкс-бренда Infinity и электромобили Leaf", - сказано в сообщении.

В управлении заявили, что дисплеи могут быть установлены таким образом, что задняя часть автомобиля не видна. Из-за этого автомобили не отвечают федеральным требованиям безопасности.

Сообщений о каких-либо ДТП, вызванных этим дефектом, не поступало, однако в Nissan приняли решение отозвать автомобили. Компания предоставит бесплатное программное обновление для решения проблемы.