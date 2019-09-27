Смотрите, какие зарплаты платят своим работникам 50 лучших работодателей Тартуского уезда!

Из организованного в начале сентября порталом CVKeskus.ee исследования рынка труда выясняется, что эстоноземельцы хотят получать на свой банковский счет зарплату в размере не менее 1500 евро в месяц. 50 лучших работодателей, зарегистрированных в Тартуском уезде, превышают это пожелание среднестатистического эстонца как минимум на пару сотен евро.

Из исследования выяснилось, что ожидания зарплаты у мужчин и женщин разнятся: если мужчины в возрасте от 16 до 24 лет хотели бы зарабатывать в среднем 1850 евро нетто, то в той же возрастной группе у женщин среднее ожидание составляет 1403 евро.

На основе таблиц зарплат сложно выделить сферу, работа в которой оплачивается лучше всего, потому что высокие зарплаты в Тартуском уезде платят и предприятия лесной промышленности, и компьютерные фирмы, и предприятия финансового и банковского сектора, и сельскохозяйственные компании.

Предприятий, в которых работают сотни людей, в рейтинге фирм с лучшими зарплатами меньше. Отдельно бросается в глаза компания по разработке программного обеспечения Playtech Estonia, где работает свыше 500 человек, а средняя брутто-зарплата превышает 3600 евро.

Также выделяется в этой таблице Bigbank, где зарплату получают 244 человека. Средняя брутто-зарплата в банке составляет 3170 евро.

У разработчика программного обеспечения Axinom Eesti работников более ста, а средняя зарплата - чуть более 2800 евро.

Из зарегистрированных в Тартуском уезде, но за пределами Тарту, предприятий в списке можно найти всего одну компанию, где работает свыше 100 человек - это производитель кухонной мебели Arens. Созданная в 1992 году в Кырвекюла компания свыше половины своей продукции экспортирует в страны Балтии и Скандинавии.

Из компаний одного человека самую высокую зарплату в Тарту платит Aqua Marina. В этой фирме работает всего один человек - Анти Моппель, один из владельцев топливной фирмы Olerex.