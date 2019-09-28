Кристьян Раху: я бы ввел в Эстонии налог на роскошь

Удостоенный титула предпринимателя года совладелец Utilitas Grupp Кристьян Раху на вопрос Äripäev, что бы он сделал на посту премьер-министра, ответил, что прежде всего смелее бы брал кредит и ввел бы налог на роскошь.
«Нынешний государственный долг, составляющий около десяти процентов от ВВП, очень мал по сравнению с Европой, и большой вопрос в том, как эффективно инвестировать деньги, чтобы они приносили доход для погашения кредитов», - сказал он.
Раху добавил также, что роскошь, хвастовство вещами и бессмысленное потребление следует обложить большим налогом и таким образом ограничить наносимый окружающей среде вред, поскольку изменения климата сейчас большая проблема.
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Напомним, что год назад Кристьян Раху активно обсуждался в СМИ, когда после заключения сделки с австралийским инвестиционным фондом First State сообщил, что из полученного в результате предприятием дохода руководство выплатит каждому работнику премию в размере 50 000 евро. Каждый из более 250 сотрудников Utilitas Grupp получил самую большую премию в своей жизни: если вычесть налоги, сотрудники получили на руки по 30 000 евро. Всего на выплату премий Utilitas потребовалось 13 миллионов евро.