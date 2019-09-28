Кристьян Раху: я бы ввел в Эстонии налог на роскошь

«Нынешний государственный долг, составляющий около десяти процентов от ВВП, очень мал по сравнению с Европой, и большой вопрос в том, как эффективно инвестировать деньги, чтобы они приносили доход для погашения кредитов», - сказал он.

Напомним, что год назад Кристьян Раху активно обсуждался в СМИ, когда после заключения сделки с австралийским инвестиционным фондом First State сообщил, что из полученного в результате предприятием дохода руководство выплатит каждому работнику премию в размере 50 000 евро. Каждый из более 250 сотрудников Utilitas Grupp получил самую большую премию в своей жизни: если вычесть налоги, сотрудники получили на руки по 30 000 евро. Всего на выплату премий Utilitas потребовалось 13 миллионов евро.