Образчик стиля любовника-афериста: «В твой дом полетит спичка, а у тебя дети»

В судебном решении от 13 февраля 2008 года описан эпизод, относящийся к началу июня 2006 года. Алар Микфельт познакомился со своей жертвой по интернету, они встретились в Тарту 1 июня и после этого активно общались примерно неделю. Однако знакомство завершилось тем, что Микфельт потребовал у женщины денег.

Через какое-то мгновение обвиняемый попытался снова убедить ее в том, что это хороший план. На это он сказал, что у него есть своя фирма, где он является пайщиком и в машине лежит B-карта его фирмы, которая будто бы доказывает, насколько он надежен и заслуживает доверия. После обеда они пошли в машину обвиняемого, чтобы посмотреть B-карту, которой у обвиняемого не было.

В машине обвиняемый продолжал рассказывать, насколько необходимо отдать ему деньги, а когда она не согласилась, обвиняемый стал агрессивным. Она сказала, что уйдет, на это обвиняемый заявил «никуда ты не пойдешь», захлопнул дверь машины и заорал, что деньги придется отдать ему. Она хотела выйти из машины, обвиняемый вывернул ей руку и закрыл дверь на замок. Она сказала, что, если отдаст ему деньги, сразу после этого отправится в полицию. На это обвиняемый пошел на попятную и стал увещевать его, что надо заключить договор, написать расписку, тогда будет гарантия, что она получит деньги обратно и не придется идти в полицию. Она и на это не согласилась. Обвиняемый сунул ей в руку бумагу и карандаш, чтобы она написала расписку, и пытался уговорить ее с помощью умасливания и угроз.

Она не вышла из машины, пока не отдала деньги. Обвиняемый угрожал, что в ее дом, который как раз ремонтировался6 очень просто бросить спичку, и дом загорится. Также обвиняемый угрожал, что у нее есть дети, жизнь которых может быть подвергнута опасности. Она боялась этих угрозу, поскольку обвиняемый произносил их достаточно убедительно. Обвиняемый несколько раз бывал у нее и знал, где она живет. Она не сразу обратилась в полицию, Т.к. обвиняемый звонил ей каждый день по несколько раз и обещал, что она получит деньги обратно. Через полгода она обратилась в полицию, поскольку обвиняемый вновь угрожал поджечь ее дом и угрожал детям. В декабре 2006 года она написала на интернет-форуме, как обвиняемый вымогает деньги, после чего дело дошло до полиции. Деньги она требует обратно, сумма по гражданскому иску составляет 30 000 крон.