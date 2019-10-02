Приют для кошек в Нарве переполнен и не может принимать с улицы новых постояльцев

Помочь не смогли

Читательница обнаружила несколько бездомных кошек во дворе дома 26 по ул. Пушкина. У кирпичного забора, который окружает бывшее здание полиции, теперь пустующее и выставленное на продажу, стоит старая полка или, может быть, тумбочка. В ней кошки укрываются от дождя. Кроме того, в заборе есть дыра, и неизвестно, сколько еще животных могут обитать на огороженной территории.

“Случилась такая ситуация: недалеко от работы я увидела колонию бездомных кошек и сообщила в нарвский приют для домашних животных, - рассказала читательница. - И знаете, что я услышала? Ведь скоро морозы и животное, оставшись без еды и тепла, может просто умереть... Я услышала, что они в курсе того, что на Пушкина, 26 есть колония кошек, но к сожалению у них и так много в приюте кошек, и нет места для этих, так как не хватает физической и финансовой помощи, и что их распределят по возможности. Слава Богу, я работаю неподалеку и имею возможность кормить животных, но совсем скоро холода, и животные просто могут погибнуть на улице. К сожалению, взять кого-то к себе домой я просто не имею возможности, так как дома у меня три домашних питомца”.

Городские тендеры на отлов бродячих и потерявшихся животных выиграло некоммерческое объединение Narva Kassituba. Обратившаяся в редакцию женщина была возмущена, что городские власти не выделяют достаточно денег, чтобы помочь всем бродячим кошкам в Нарве. Также она призвала горожан, по возможности, своими силами помочь приюту, чтобы больше уличных кошек могли пережить зиму.

Новый приют может появиться в следующем году

Весной Rus.Postimees писал, что в Narva Kassituba живут около 200 кошек, и по мнению волонтера этого приюта и депутата городского собрания Владимира Тарахтина, в Нарве необходимо строить новый большой приют, как для кошек, так и для собак.

“На последней сессии горсобрания приняли дополнительный бюджет, в котором заложили деньги на проект нового приюта. То есть, начало уже положено”, - рассказал он теперь.

По словам депутата, приют должен появиться на пустыре за школой Паю, на принадлежащем городу участке, где когда-то располагалась ветлечебница. Владимир Тарахтин считает, что открытие большого приюта можно ожидать в следующем году:

“Я думаю, что в следующем году он появится, раз проект уже будет. Я буду добиваться, чтобы деньги на это выделили”.

Не хватает рабочих рук

Теперь в Narva Kassituba живут уже не 200, а около 300 кошек. И новых бродячих кошек с улицы приют сейчас действительно не принимает. Но недостаток помещений - не единственная причина этого.

“У нас проблема с волонтерами, - рассказал Владимир Тарахтин. - Никто не хочет помогать. По очереди ходят три женщины, но они, конечно, безумно там устают. С волонтерами проблема. Нужно их как-то привлекать, но пока не получается”.

Добровольцы также время от времени помогают приюту деньгами, а также приносят кошачий корм.

“Без поддержки не остаемся, но бывает, что в некоторые месяцы элементарно на корм не хватает. Много денег уходит на оплату ветеринаров. Ведь в Kassituba котов и стерилизуют, и чипируют, и лечить их надо”.