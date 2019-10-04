Половина жителей Эстонии не знает о частном медицинском страховании

По словам члена правления Союза страховых обществ Эстонии Андреса Пийрсалу, частное медицинское страхование оформили себе менее 1% жителей нашей страны, причем медицинское страхование от работодателя имеют всего 0,5% работающих жителей.

«Медицинское страхование от работодателя еще мало распространено. Такое страхование дополняет государственное медицинское страхование от Больничной кассы и позволяет работникам быстрее попадать на прием к частным врачам. При этом возмещается та часть расходов на лечение, которая не покрывается в рамках государственного медицинского страхования, в том числе услуги стоматолога», - пояснил Андрес Пийрсалу.

«Работодателю выгодно предлагать медицинское страхование своим работникам, ведь благодаря этому люди быстрее возвращаются на работу. Чем меньше отсутствует работник, тем меньше издержки работодателя», - сказал Андрес Пийрсалу.

По состоянию на конец первого полугодия этого года медицинское страхование от работодателя было у 2900 работников. За 12 месяцев до этого таких работников насчитывалось всего 1600. Соответственно, прирост работников с медицинским страхованием от работодателя составил 82%.

По словам менеджера ERGO по развитию страхования жизни и здоровья Деклы Уусма, чаще всего добровольное частное медицинское страхование оформляют себе те люди, которые хотят ежегодно проходить тщательный медицинский осмотр для раннего обнаружения заболеваний.