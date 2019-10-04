Галерея: потерявшие деньги люди вышли на улицы Таллинна с обращением к руководству Swedbank

Инвестировавшие средства в румынскую недвижимость и потерявшие деньги инвесторы вчера в знак протеста припарковали перед таллиннской конторой Swedbank автомобиль с надписью «Дорогой Геран, куда пропали деньги инвесторов Swedbank Eesti?»

Сегодня они протестовали с плакатами, на которых было написано, что председатель совета Swedbank Геран Перссон — единственная надежда мелких акционеров. Также протестующие напомнили, что инвесторы потеряли в румынской афере 8,4 миллиона евро.

Этими акциями инвесторы хотят в первую очередь привлечь внимание бывшего премьер-министра Швеции и нынешнего председателя совета Swedbank Перссона, которые прибыли в Эстонию с двухдневным визитом, чтобы встретиться как с премьер-министром Юри Ратасом, так и представителями Банка Эстонии и Финансовой инспекции

Сомнительные инвестиции

Напомним, что в 2007 году Swedbank перевел в фонд Nord Hill Land Portfoli деньги клиентов - миллионы евро, за счет которых приобрел в различных районах Румынии участки земли.

Почти четыре миллиона евро были направлены напрямую в Румынию на основании договоров об администрировании портфелей, а это означает, что банку даже не нужно было информировать своих клиентов о рискованной инвестиции.

На сегодняшний день Nord Hill Land Portfolio – банкрот. Выяснилось, что вместо перспективных земельных участков инвестиции были сделаны в неподходящие для строительства жилья сельскохозяйственные угодья, а строительные ограничения наложены на значительную части недвижимости.

До сегодняшнего дня банк не смог предоставить ни одного документа, доказывающего, что была проведена предварительная оценка участков земли, что в случае сделок с недвижимостью является обычной практикой.

Хотя банк взял деньги на инвестиционную услугу, он отказывается представить внесудебное объяснение того, почему должная проверка не была выполнена, и утверждает, что документы, касающиеся инвестиционного решения, «не сохранились».

В совет материнской фирмы Nord Hill Land Portfolio (NHLP) на момент сделки входили три человека, один из которых – представитель Swedbank. История сделок показывает, что на бумаге земля несколько раз перепродавалась, с помощью чего искусственно повышалась цена участков, чтобы увеличить их ценность а в глазах инвесторов.

Когда NHLP не смог выкупить долговые расписки клиентов, банк захотел увеличить окончательный срок выкупа. Продление долговых расписок удалось, поскольку согласно договору об оказании инвестиционных услуг клиенты предоставили банку право на принятии подобных решений. В то же время было начато производство о банкротстве фонда.

На сегодняшний день большая часть кредиторов передали свои требования компании Bond Recovery, которая подала в суд на Swedbank. Требование о возмещении ущерба основано на утверждении, что банк нарушил свои обязательства по предоставлению инвестиционных услуг.