Пт, 4.10.2019
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Наконец-то! Теперь мы знаем, где IKEA откроет свой большой магазин

Ikea.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

В результате длившихся полгода переговоров волость Раэ и компания IKEA выбрали для местоположения магазина мебельного концерна участок площадью 20 га в деревне Курна.

Волостное собрание Раэ обсудит продажу участка предприятию 15 октября, сообщает rus.err.ee.

"Сделка важна для волости, так как в ее собственности есть несколько других участков и присутствие такой крупной фирмы повысило бы стоимость имущества как самой волости, так и ее жителей. Надеюсь, что волостное собрание поддержит предложение о сделке", – сказал старейшина Раэской волости Март Вырклаэв.

Если волостное собрание одобрит предложение, то следующим шагом станет составление детальной планировки и ходатайство о разрешении на строительство.

Напомним, что пока в Таллинне распахнул свои двери для покупателей демонстрационный зал и пункт приема заказов IKEA на Петербургском шоссе.

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