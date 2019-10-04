Наконец-то! Теперь мы знаем, где IKEA откроет свой большой магазин

"Сделка важна для волости, так как в ее собственности есть несколько других участков и присутствие такой крупной фирмы повысило бы стоимость имущества как самой волости, так и ее жителей. Надеюсь, что волостное собрание поддержит предложение о сделке", – сказал старейшина Раэской волости Март Вырклаэв.