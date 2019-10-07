В Нарве хотят открыть частную школу с альтернативной системой образования

Учредители недоходного общества Tuum проинформировали нарвскую управу о том, что хотят обратиться в Министерство образования и науки за разрешением и просят город высказать свое мнение по поводу возможности открыть частную школу. В своем письме они высказывают опасение, что входящие в различные комиссии городского собрания директора образовательных учреждений могут быть против открытия в городе частной школы, поэтому они просят поручить чиновнику сформулировать мнение города.

Языком обучения в школе будет русский. Школа планирует начать свою деятельность с 1 сентября 2020 года.

Основа вальдорфской педагогики – метод «душевной экономии», который состоит в том, что детей обучают тому виду деятельности, который ребенок может освоить на данном этапе своего развития без внутреннего сопротивления. Так, от периода смены зубов до полового созревания работают с образным мышлением, обращаясь к чувству, а не к интеллекту. И только после полового созревания начинают работать с абстрактным мышлением.

Вальдорфское образование акцептировано Министерством образования Эстонии.

Подробнее можно прочесть в материале Postimees "Альтернатива с инициативой".

Критики вальдорфской педагогики, согласно Википедии, указывают на то, что ее школы изначально предназначались для социальной адаптации детей. Создание первого учебного заведения такого рода профинансировал владелец табачной фабрики «Вальдорф-Астория», желавший воспитать квалифицированных рабочих.