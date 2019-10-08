ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ DANSKE. Часть вторая: чистка кризисного времени сделала Банк Эстонии крупным собственником и дала старт эпохе Optiva

Один из высокопоставленных руководителей Hansapank сказал тогда Äripäev, что они понятия не имели о серьезности положения Forekspank.

Спасение Forekspank Банком Эстонии вызвало вопросы, поскольку раньше Центробанк заявлял, что банки спасать не будет, но председателем совета возникшего в результате спасения банка Optiva стал племянник президента Банка Эстонии Вахура Крафта Гуннар Крафт (на фото).

«Это можно было предположить, что происходящее в России вызовет у них трудности, но в то, что ситуация настолько плохая, мы, конечно, не знали», - отметил он.

Поскольку президентом Банка Эстонии тогда был Вахур Крафт, а председателем совета Инвестиционного банка его племянник Гуннар Крафт, который сохранил эту должности и в новом банке Optiva, какое-то время ходили слухи о том, что сделка произошла благодаря родственным связям. Кроме того, прежде Банк Эстонии декларировал, что коммерческие банки спасать не будут, и самым последним примером была кончина банка EVEA.

«Говорят, что выбирают не по именам. Просто был такой человек, как Гуннар Крафт, который и сейчас является председателем совета Инвестиционного банка. Выбрав Гуннара Крафта, мы подали четкий сигнал о том, что новый банк будет таким же консервативным, каким до сих пор был Инвестиционный банк», - объяснил выбор Вахур Крафт.

Вопросы вызывала и цена, которую Банк Эстонии от имени Forekspank заплатил за акции Инвестиционного банка принадлежащей его руководителям фирме Immermann. Цену посчитали слишком высокой.

В отмывании денег обвиняли уже 20 лет назад

1 марта 1999 года Äripäev писал, что следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Николай Волков сообщил экономической газете, что четырьмя годами ранее бывший мэр Грозного Бислан Гентермиров перевел предназначенные на восстановление разрушенного войной города почти 140 миллионов крон (девять миллионов евро) российских бюджетных денег через Forekspank на свои счета на Кипре и в Швейцарии. Оттуда деньги ушли в банки Великобритании, Турции и Австрии.

Тогдашний директор по рыночным коммуникациям банка Optiva Ранно Паюри подтвердил газете, что мэр Грозного использовал при переводе денег гражданина Аркадия Голодина, который открыл для этого два счета в Forekspank.

Бывший мэр Грозного Бислан Гантемиров начал свою политическую карьеру как сторонник служившего в Эстонии борца за свободу Чечни Джохара Дудаева. В 1991 году он стал мэром Грозного, но в 1993 году примкнул к антидудаевской оппозиции. Во время первой чеченской войны Гантемиров воевал на стороне федеральных воск. А во время правительства Доку Завгаева он снова стал мэром Грозного.

В 1999 году Гантемирова приговорили к шести годам тюрьмы, но уже через полгода после того, как Владимир Путин стал премьер-министром, президент Борис Ельцы его помиловал и он тут же стал заместителем спецпредставителя правительства России, а позже главой Грозного.

По последним данным, Гантемиров скупил в Волгоградской области имущество и занимается сельскохозяйственным бизнесом.