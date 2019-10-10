Читатели Rus.Postimees: сайты для бесплатного изучения эстонского больше не работают. В чем дело?

Сайт Keeleklikk, созданный при поддержке Фонда интеграции, на котором доступны курсы изучения эстонского до уровня A2 на базе русского и английского языков, по какой-то причине не работают в браузере Google Chrome, сообщили читатели.

Команда сайта Keeleklikk.ee на вопрос журналиста ответила, что для работы Keeleklikk необходимо расширение Flash, которое часть браузеров после своих обновлений больше автоматически запускать не разрешает. Поэтому следует посмотреть, разрешен ли в браузере Flash (если вы не знаете, как это сделать, то инструкцию можно найти здесь). Также стоит проверить, установлена ли на компьютере последняя версия Flash. «В конце года будет доступна новая версия Keeleklikk, которая уже не будет использовать Flash, и таких проблем возникать не будет», – сказали представители Keeleklikk.

Что касается Speakly, то читатель возмущен тем, что теперь программа платная, хотя «обещали, что speakly.me как подарок к столетию Эстонии останется бесплатным для обучающихся и в дальнейшем».

Программа по-прежнему бесплатная — нужно только ввести льготный код EV100. Мы проверили.

Speakly.me ФОТО: Kuvatõmmis

Получить бесплатный доступ к программе можно следующим образом:

зайти на сайт www.speakly.me

нажать на кнопку "Купить", затем — "Войти" (если у вас нет аккаунта, то его нужно сделать, нажав на кнопку «У Вас нет аккаунта? Зарегистрироваться»)

выбрать "Эстонский язык"

выбрать какой-либо "Пакет"

ввести льготный код "EV100", отменяющий оплату