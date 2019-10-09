Полиция разыскивает ушедшего из дома призрения мужчину

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что 60-летний пациент дома призрения Аарне пятого октября ненадолго отправился к другу, но так и не вернулся. По словам лиц, осуществляющих уход, этот человек уже уходил к друзьям, но всегда возвращался через несколько дней.

По словам персонала, Аарне взял с собой мобильный телефон, но он был выключен в течение нескольких дней. Кроме того, сотрудники дома призрения сообщили полиции, что Аарне принимал лекарства, которые он не взял с собой, и без которых его жизни может угрожать опасность.

На сегодняшний день полиция поддерживает связь со знакомыми и родственниками Аарне, которые, к сожалению, давно с ним не разговаривали. Было проверено предыдущее местожительство и другие места в Тарту, где он мог находиться, но до сих пор неизвестно, где и с кем он проводит время.

Рост Аарне 170 см, у него седые короткие волосы, он передвигается с помощью палки. Когда он уходил, на нем были светло-бежевые штаны и черная кепка. Во что еще он был одет, неизвестно.