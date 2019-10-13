Вс, 13.10.2019
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  • В эстонской рыбе была обнаружена смертельная бактерия: что нужно знать и как уберечься

В эстонской рыбе была обнаружена смертельная бактерия: что нужно знать и как уберечься

Лосось. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

ERR Novaator составил список советов потребителю, как уберечься от бактерии листериоза.

Советы потребителю:

  • Относящиеся к группе риска люди - беременные женщины, младенцы, люди, проходящие биологическое лечение, и пожилые люди, - не должны употреблять сырое мясо и рыбу.
  • Листерия является наиболее опасным пищевым патогеном и особенно хорошо размножается в сыром молоке и сырах, изготовленных из него, а также в сырых мясных и рыбных продуктах, таких как продукты холодного копчения и продукты с умеренным содержанием соли.
  • Младенцы входят в группу риска, хотя они обычно не едят рыбу, иногда родители дают сырое молоко, через которое они могут заразиться бактерией листерии.
  • Если в готовые мясные продукты не были добавлены консерванты, рекомендуется выбирать продукт с наименьшим сроком годности, съедать по возможности задолго до того, как истечет срок годности, и не оставлять его надолго ни в холодильнике, ни при комнатной температуре.
  • Самый надежный способ предотвратить листериоз - это разогревать рыбу и мясные продукты перед едой.

Читать подробнее в ERR Novaator.

​На прошлой неделе компания M.V.Wool AS получила предписание Ветеринарно-продовольственного департамента, предусматривающее отзыв из розничной продажи двухсотграммовые упаковки нарезанной малосольной форели, сообщил Postimees 10 октября. Предписание было сделано в связи с недавним скандалом с бактерией листериоза.

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