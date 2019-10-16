Галерея: награждены полицейские, задержавшие в Мустамяэ мужчину со взрывчаткой

Министр внутренних дел Март Хельме поблагодарил за оперативные действия полицейских, задержавших у столичного торгового центра мужчину со взрывчаткой, и наградил их денежными премиями, сообщает Rus.ERR.
«Быстрые и профессиональные действия предотвратили возможное усугубление опасной ситуации для находившихся поблизости людей. Выражаю признательность и уважение смелым полицейским, которые непосредственно участвовали в ликвидации инцидента. За считанные минуты они смогли взять под контроль подозреваемого, устранить возникшую опасность и быстро обеспечить безопасность», - сказал Хельме на встрече с полицейскими.
В списке отмеченных благодарностью - патрульные полицейские Ляэне-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Илья Самойлов, Яан Яаго, Кадри Ялакас и Сёрен Ыунап, а также сотрудник бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Койт Алласте.
Как ранее писал Rus.Postimees, в понедельник, 14 октября, возле торгово-развлекательного центра Mustamäe на Таммсааре-теэ в Таллинне полиция задержала мужчину с сумкой, в которой находилось взрывное устройство.