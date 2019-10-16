Ср, 16.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Галерея: награждены полицейские, задержавшие в Мустамяэ мужчину со взрывчаткой

Галерея: награждены полицейские, задержавшие в Мустамяэ мужчину со взрывчаткой

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Министр внутренних дел Март Хельме поблагодарил за оперативные действия полицейских, задержавших у столичного торгового центра мужчину со взрывчаткой, и наградил их денежными премиями, сообщает Rus.ERR.

«Быстрые и профессиональные действия предотвратили возможное усугубление опасной ситуации для находившихся поблизости людей. Выражаю признательность и уважение смелым полицейским, которые непосредственно участвовали в ликвидации инцидента. За считанные минуты они смогли взять под контроль подозреваемого, устранить возникшую опасность и быстро обеспечить безопасность», - сказал Хельме на встрече с полицейскими.

В списке отмеченных благодарностью - патрульные полицейские Ляэне-Харьюского отделения Пыхьяской префектуры Илья Самойлов, Яан Яаго, Кадри Ялакас и Сёрен Ыунап, а также сотрудник бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Койт Алласте.

Как ранее писал Rus.Postimees, в понедельник, 14 октября, возле торгово-развлекательного центра Mustamäe на Таммсааре-теэ в Таллинне полиция задержала мужчину с сумкой, в которой находилось взрывное устройство.

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