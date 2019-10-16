Галерея: награждены полицейские, задержавшие в Мустамяэ мужчину со взрывчаткой

«Быстрые и профессиональные действия предотвратили возможное усугубление опасной ситуации для находившихся поблизости людей. Выражаю признательность и уважение смелым полицейским, которые непосредственно участвовали в ликвидации инцидента. За считанные минуты они смогли взять под контроль подозреваемого, устранить возникшую опасность и быстро обеспечить безопасность», - сказал Хельме на встрече с полицейскими.